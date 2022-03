Πολιτική

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ευρωπαϊκό σχέδιο για φιλοξενία προσφύγων

Οι κινήσεις και οι συσκέψεις στην Ευρώπη για την υποδοχή των προσφύγων του πολέμου της Ουκρανίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να παράσχει στους Ουκρανούς που προσπαθούν να γλιτώσουν από τον πόλεμο το δικαίωμα παραμονής και εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσαν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από τη Γαλλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τουλάχιστον 300.000 Ουκρανοί πρόσφυγες έχουν εισέλθει έως τώρα στην ΕΕ και η Ένωση χρειάζεται να προετοιμαστεί για εκατομμύρια ακόμη, δήλωσαν οι αξιωματούχοι. Η Πολωνία, η Ρουμανία, η Σλοβακία και η Ουγγαρία, χώρες-μέλη της ΕΕ, έχουν χερσαία σύνορα με την Ουκρανία.

«Είναι καθήκον μας να δεχθούμε αυτούς που εγκαταλείπουν τον πόλεμο», δήλωσε σήμερα ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο France 2, λέγοντας ότι οι υπουργοί Εσωτερικών της ΕΕ επιφόρτισαν χθες την Κομισιόν με την προετοιμασία προτάσεων προκειμένου να παρασχεθεί προστασία σε αυτούς τους ανθρώπους.

Οι υπουργοί θα συνεδριάσουν και πάλι την Πέμπτη για να συμφωνήσουν για τις λεπτομέρειες.

Η οδηγία περί προσωρινής προστασίας της ΕΕ, που καταρτίστηκε μετά τον πόλεμο της δεκαετίας του 1990 στα Βαλκάνια αλλά που δεν έχει χρησιμοποιηθεί έως τώρα, προσφέρει το ίδιο επίπεδο προστασίας, για ένα έως τρία έτη, σε όλα κράτη-μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης άδειας παραμονής, πρόσβασης σε εργασία, κοινωνικής πρόνοιας και ιατρικής κάλυψης.

Η Ευρωπαία επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Ίλβα Γιόχανσον δήλωσε ότι οι περισσότεροι υπουργοί είχαν εκφράσει τη στήριξή τους στην κίνηση αυτή χθες, με κάποιους να αμφισβητούν εάν είναι η κατάλληλη ώρα για κάτι τέτοιο ή είναι καλύτερο να περιμένει λίγο η ΕΕ. Το θέμα, είπε η Γιόχανσον, αφορά ολόκληρη την ΕΕ.

«Ήδη βλέπουμε πολλούς Ουκρανούς να φεύγουν από τις χώρες πρώτης εισόδου και να πηγαίνουν σε άλλα κράτη-μέλη, ειδικά αυτά που έχουν ήδη μεγάλο ουκρανικό πληθυσμό», δήλωσε η ίδια σε συνέντευξη Τύπου χθες. «Η Πολωνία είναι μία αυτές αλλά επίσης η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Γερμανία και η Τσεχία».

«Όλα τα κράτη-μέλη είναι έτοιμα να δεχθούν πρόσφυγες από την Ουκρανία», δήλωσε η Γερμανίδα υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ. «Υπάρχει ισχυρή απάντηση από την Ευρώπη στα τρομερά δεινά που προκαλεί ο Πούτιν με τον εγκληματικό πόλεμο επιθετικότητας: Μαζί, είμαστε αλληλέγγυοι προς τον λαό της Ουκρανίας».

Επικαλούμενος εκτιμήσεις των Ηνωμένων Εθνών, ο Ευρωπαίος επίτροπος για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και τη Διαχείριση Κρίσεων Γιάνες Λέναρτσιτς δήλωσε ότι 4 εκατ. Ουκρανία αναμένεται να εγκαταλείψουν τη χώρα ως πρόσφυγες.

Με τους άνδρες σε στρατεύσιμη ηλικία να μην μπορούν να φύγουν από την Ουκρανία, είναι περισσότερο γυναίκες και παιδιά που φθάνουν στα σύνορα με την Πολωνία, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία.

