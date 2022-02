Αθλητικά

Ατρόμητος: Νίκη παραμονής επί του Απόλλωνα Σμύρνης

Ανέβηκε για πρώτη φορά, μετά από καιρό, στη θέση που οδηγεί στα μπαράζ παραμονής του ο Ατρόμητος.

Με το πρώτο του «διπλό» στο πρωτάθλημα, ο Ατρόμητος πέρασε νικηφόρα απ’ τη Ριζούπολη, επικρατώντας του ουραγού Απόλλωνα Σμύρνης με 2-0 στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Super League και για πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό, ανέβηκε πάνω απ’ τη 13η θέση που οδηγεί στα μπαράζ παραμονής, προσπερνώντας τη Λαμία των 6 σερί ηττών.

Ο Ευθύμης Κουλούρης με δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, χάρισε το «τρίποντο» στον Ατρόμητο, παραμένει στην τελευταία θέση η «Ελαφρά Ταξιαρχία» που είδε να της ακυρώνονται τέσσερα (!) γκολ ως οριακά οφσάιντ!

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν αρκετά ισορροπημένα το παιχνίδι, με τον Ατρόμητο να παίρνει μετά το 20λεπτο την κατοχή της μπάλας. Στο 17’ ο Τσίμπσαχ βρήκε δίχτυα με κεφαλιά από κοντά, ωστόσο ήταν εκτεθειμένος στη σέντρα του Ντεντάκη και το γκολ του ακυρώθηκε.

Στο 38’ ο Ατρόμητος έχασε τεράστια ευκαιρία, όταν από εκτέλεση κόρνερ από τα αριστερά και χλιαρή κεφαλιά απομάκρυνση του Ντομίνγκες, ο Άλιμπεκ βρέθηκε μόνος του και σούταρε, όμως η μπάλα βρήκε στο αριστερό δοκάρι του Κότσαρη.

Στο 44’ ο Απόλλων πέτυχε και δεύτερο γκολ που δεν μέτρησε. Ο Ντεντάκης εκτέλεσε φάουλ, με την μπάλα να φτάνει στον Παμλίδη, ο οποίος δεν μπόρεσε να νικήσει τον Γιαννιώτη. Στην εξέλιξη της φάσης ο Κουλούρης έστρωσε άθελά του την μπάλα στον Ντομίνγκες, ο οποίος σκόραρε με έξοχο πλασέ, όμως το γκολ καθ’ υπόδειξη του VAR ακυρώθηκε ως οφσάιντ του Φατιόν στην αρχική εκτέλεση του φάουλ.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ατρόμητος ξεκίνησε με γκολ από τα... αποδυτήρια. Στο 47’, μετά από υπέροχη πάσα του Χαρίση, ο Ροτάριου βρέθηκε απέναντι από τον Κότσαρη, προσπάθησε να «σπάσει» την μπάλα στον Κουλούρη, ο οποίος ανατράπηκε από τον Ντεντάκη. Ο φορ της περιστεριώτικης ομάδας ανέλαβε την εκτέλεση και στέλνοντας την μπάλα στο κέντρο της εστίας έκανε το 1-0 για τον Ατρόμητο.

Στο 63’ ο Ντεντάκης εκτέλεσε κόρνερ, ο Σλίβκα σούταρε, ο Ντάουντα πήρε την κεφαλιά από κοντά και σκόραρε, όμως κι αυτό το γκολ ακυρώθηκε καθώς ο φορ του Απόλλωνα ήταν οριακά εκτεθειμένος, με τη φάση να ελέγχεται για ώρα από το VAR μέχρι την τελική απόφαση. Το ίδιο σκηνικό επαναλήφθηκε και στο 65ο λεπτό, όταν από σέντρα του Γιαννιώτα, ο Ντάουντα βρήκε ξανά δίκτυα, όμως με νέα υπόδειξη του VAR, «χρεώθηκε» με οφσάιντ ο εξτρέμ του Απόλλωνα στην υποδοχή της πάσας.

Στο 78’ ο Ατρόμητος έχασε μοναδική ευκαιρία για να «καθαρίσει» το ματς, όταν από ελεύθερο του Γιαννιώτη, ο Ροτάριου έφυγε στο τετ-α-τετ με τον Κότσαρη, αλλά ο γκολκίπερ του Απόλλωνα απομάκρυνε και κράτησε την ομάδα του «ζωντανή» στο παιχνίδι.

Ο Απόλλων συνέχισε να πιέζει για το γκολ της ισοφάρισης, όμως στο 89’ από το πολύ ωραίο γύρισμα του Τσιλούλη, ο Μαυρομμάτης έσωσε την ομάδα του από βέβαιη παραβίαση. Στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων από το κλέψιμο του Σάλομον, ο Κουλούρης είδε εκτός εστίας τον Κότσαρη και με ένα καταπληκτικό «σκαφτό» πλασέ, σημείωσε το 2-0, «καθαρίζοντας» τη νίκη για την ομάδα του.

Διαιτητής: Γκεόργκι Καμπάκοφ (Βουλγαρία)

Κίτρινες: Βιτλής, Ντεντάκης, Φατιόν, Κάστρο – Κιβρακίδης, Κουλούρης

Αποβολές: 90’+10’ Κάστρο (2η κίτρινη)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ (Μπάμπης Τεννές): Κότσαρης, Βιτλής, Κάστρο, Ντομίνγκες, Ντεντάκης, Τσίμπσαχ (54’ Ντάουντα), Φατιόν, Σλίβκα, Μαρτίνες (6’ λ. τρ. Τσιλούλης), Ιωαννίδης, Παμλίδης (54’ Γιαννιώτας).

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Κρις Κόουλμαν): Κιβρακίδης, Χατζηισαΐας, Μαυρομάτης, Καστεγιάνο, Ροτάριου (82’ Κλωναρίδης), Σάλομον, Χαρίσης (73’ Καρτάλης), Μουνίθ (89’ Σπιριντίνοβιτς), Άλιμπεκ (82’ Έρλινγκμαρκ), Κουλούρης.

