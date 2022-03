Κόσμος

Εισβολή στην Ουκρανία: Οι ΗΠΑ αυξάνουν την στήριξη στο Κίεβο

Ενίσχυση της βοήθειας στον ουκρανικό λαό, για να αντισταθούν στην ρωσική επιδρομή. Τι ζήτησε ο Ζελένσκι για “παγκόσμιο αποκλεισμό” της Ρωσίας σε θάλασσα και αέρα.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα ανέφερε σήμερα ότι ο Αμερικανός ομόλογός του Άντονι Μπλίνκεν υποσχέθηκε ότι η Ουάσινγκτον θα προσφέρει περισσότερη βοήθεια στη χώρα του, που υφίσταται επίθεση από τη Ρωσία, με τη μορφή κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας και όπλων.

Κατά τη διάρκεια «τηλεφωνικής συνδιάλεξής μας, ο υπουργός (Εξωτερικών Άντονι) Μπλίνκεν διαβεβαίωσε ότι η υποστήριξη των ΗΠΑ στην Ουκρανία παραμένει ακλόνητη», ανέφερε ο κ. Κουλέμπα μέσω Twitter. «Υπογράμμισα ότι η Ουκρανία επιθυμεί διακαώς την ειρήνη, αλλά όσο βρισκόμαστε υπό επίθεση από τη Ρωσία χρειαζόμαστε περισσότερες κυρώσεις και όπλα. Ο υπουργός με διαβεβαίωσε και για τα δύο. Συντονίσαμε περαιτέρω μέτρα» των δύο κρατών, πρόσθεσε ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας.

Ο Ζελένσκι ζητά παγκόσμιο αποκλεισμό της Ρωσίας

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε σήμερα να απαγορευθεί στη Ρωσία η πρόσβαση σε όλα «τα λιμάνια» και όλα «τα αεροδρόμια του κόσμου» σε αντίποινα για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. «Πρέπει να αποκλειστεί η είσοδος» της Ρωσίας «σε όλα τα λιμάνια, σε όλες τις διώρυγες και όλα τα αεροδρόμια του κόσμου», είπε ο κ. Ζελένσκι σε βίντεο που μεταφορτώθηκε στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Facebook.

Κάλεσε επίσης τη διεθνή κοινότητα να «εξετάσει τον πλήρη αεροπορικό αποκλεισμό» του εναέριου χώρου της Ουκρανίας «για τους πυραύλους, τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα» της Ρωσίας, κάτι πάντως που η κυβέρνηση των ΗΠΑ απέρριψε χθες.

«Αυτό το κακό (...) πρέπει να σταματήσει αμέσως. Και να καταστραφεί οικονομικά, για να φανεί ότι η ανθρωπότητα είναι ικανή να αμυνθεί», πρόσθεσε ο ουκρανός πρόεδρος.

Ο κ. Ζελένσκι κατήγγειλε τους ρωσικούς βομβαρδισμούς χθες, την ώρα που αντιπροσωπείες της Μόσχας και του Κιέβου συναντώνταν για πρώτη φορά στη Λευκορωσία από την έναρξη της εισβολής την Πέμπτη.

«Οι συνομιλίες έγιναν με φόντο βομβαρδισμούς και πυρά εναντίον του εδάφους μας (...). Ο συγχρονισμός των πυρών με τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων ήταν προφανής», δήλωσε.

«Θεωρώ ότι η Ρωσία προσπάθησε με αυτόν τον τρόπο απλούστατα να ασκήσει πίεση» στο Κίεβο, έκρινε ο κ. Ζελένσκι, προσθέτοντας «μην χάνετε τον χρόνο σας».

Σύμφωνα με τον ουκρανό πρόεδρο, το Κίεβο «δεν έλαβε το αποτέλεσμα που ήθελε» στον πρώτο γύρο των συνομιλιών χθες Δευτέρα, όμως αναφέρθηκε σε «αντιπροτάσεις» στις ρωσικές προτάσεις προκειμένου «να τερματιστεί ο πόλεμος».

Οι αντιπροσωπείες επέστρεψαν για «διαβουλεύσεις στις πρωτεύουσές τους» προτού διεξαχθεί «δεύτερος γύρος» των συνομιλιών.

