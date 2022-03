Οικονομία

Επίδομα παιδιού - Α21: Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως θα υπολογιστεί το δικαιούμενο ποσό. Τι χρειάζεται για να χορηγηθεί το επίδομα.



Άνοιξε και λειτουργεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21, η οποία θα παραμείνει ανοικτή έως την 11η Μαρτίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ (www.idika.gr) ή μέσω του διαδικτυακού τόπου www.opeka.gr, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης του δικαιούχου στο Taxisnet.

Το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί, βάσει των εξαρτώμενων τέκνων, που θα δηλωθούν στο Α21 του 2022 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2021.

Μέχρι την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος τρέχοντος έτους, θα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του δικαιούμενου ποσού τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2020.

Για να χορηγηθεί το επίδομα, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Αίτηση που έχει αποθηκευθεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στην Ουκρανία - Χάρκοβο: πύραυλοι και εκρήξεις σε σπίτια και αυτοκίνητα (εικόνες)

Μεξικό: Μεταμφίεσαν ναρκωτικά σε... κρεμμύδια (εικόνες)

ΗΠΑ: Σκότωσε τα ανήλικα παιδιά του μέσα σε εκκλησία (εικόνες)