Πόλεμος στην Ουκρανία - Μαριούπολη: Ο βομβαρδισμός συνεχίζεται

Για νεκρούς και ζημιές σε πολιτικές υποδομές, σχολεία και σπίτια έκανε λόγο ο δήμαρχος της Μαριούπολης. Νέα τηλέφωνα επικοινωνίας για το ελληνικό προξενείο.



Ο δήμαρχος της Μαριούπολης στην Ουκρανία δήλωσε σήμερα το πρωί ότι η πόλη αυτή στο νότιο τμήμα της χώρας που βρέχεται από την Αζοφική θάλασσα είναι στόχος συνεχών βομβαρδισμών, ενώ πρόσθεσε ότι έχουν σκοτωθεί άμαχοι και έχουν πληγεί υποδομές, καθώς η Ρωσία συνεχίζει για έκτη ημέρα την εισβολή στη χώρα.

"Κατοικημένες περιοχές βομβαρδίζονται επί πέντε ημέρες. Μας χτυπούν με το πυροβολικό, μας βομβαρδίζουν με πυραύλους GRAD, μας πλήττουν με τις αεροπορικές τους δυνάμεις", δήλωσε ο Βαντίμ Μποϊσένκο μιλώντας στην ουκρανική τηλεόραση.

"Έχουν υποστεί ζημιές πολιτικές υποδομές-- σχολεία, σπίτια. Υπάρχουν πολλοί τραυματίες. Γυναίκες, παιδιά έχουν σκοτωθεί", πρόσθεσε.

Στο μεταξύ ο Πάβλο Κιριλένκο, κυβερνήτης της επαρχίας Ντονέτσκ, επεσήμανε στο Facebook ότι στη Μαριούπολη υπάρχει διακοπή της ηλεκτροδότησης σήμερα έπειτα από έναν βομβαρδισμό.

"Η Μαριούπολη και η Βολνοβάχα είναι δικές μας! Οι δυο πόλεις υφίστανται την πίεση του εχθρού, αλλά ανθίστανται. Στη Μαριούπολη (...) η πόλη είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα",πρόσθεσε.

