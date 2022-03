Αθλητικά

Ντέρμπι στο ΟΑΚΑ και μεγάλοι ημιτελικοί στο Κύπελλο Ιταλίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

ΑΕΚ-ΠΑΟΚ με ενισχυμένες αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα στην αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα».

Οπως αναφέρεται σε ενημέρωση από τον ΟΠΑΠ:

"H Super League μπήκε στην τελική ευθεία. Την Κυριακή ολοκληρώνεται η κανονική περίοδος του πρωταθλήματος και ακολουθούν τα play off και τα play out. Προηγούνται στα μέσα της εβδομάδας 3 εξ αναβολής παιχνίδια. Ξεχωρίζει το ντέρμπι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ, το οποίο διεξάγεται την Τετάρτη (20:30) στο ΟΑΚΑ.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει για το ντέρμπι των δικεφάλων ενισχυμένες αποδόσεις στην αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα» και περισσότερες από 400 στοιχηματικές επιλογές.

Στο Κύπελλο Ιταλίας διεξάγονται οι πρώτοι ημιτελικοί. Απόψε (22:00) στο Μιλάνο η Μίλαν αντιμετωπίζει την Ίντερ. Αύριο (22:00) στη Φλωρεντία, η Φιορεντίνα υποδέχεται την Γιουβέντους.

Ειδικά στοιχήματα για σκόρερ, γκολ και κόρνερ

Πολλά ειδικά στοιχήματα προσφέρεται στα καταστήματα ΟΠΑΠ για τα παιχνίδια ΑΕΚ-ΠΑΟΚ, Μίλαν-Ίντερ και Φιορεντίνα-Γιουβέντους.

Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να ποντάρουν μεταξύ άλλων στο τελικό αποτέλεσμα & Goal/No Goal, το τελικό αποτελέσματα & Over/Under, το ημίχρονο με το υψηλότερο σκορ, την ομάδα που θα εκτελέσει το πρώτο και το τελευταίο κόρνερ, τον νικητή των κόρνερ, τα σκορ πολλαπλών επιλογών, τον πρώτο παίκτη που θα σκοράρει, τον τελευταίο σκόρερ, τον σκόρερ οποιουδήποτε τέρματος, το σύνολο των κόρνερ, το σκορ οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι, το ακριβές σκορ 1ου/2ου ημιχρόνου, τα μονά/ζυγά γκολ, το στοίχημα χωρίς ισοπαλία, τη διαφορά νίκης.

Νοκ άουτ αγώνες στα Κύπελλα Γαλλίας, Γερμανίας και Αγγλίας

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολλά ακόμα παιχνίδια Κυπέλλων. Νοκ άουτ είναι οι ημιτελικοί στο Κύπελλο Γαλλίας, οι προημιτελικοί στο Κύπελλο Γερμανίας και οι αγώνες της φάσης των «16» στο Κύπελλο Αγγλίας. Στο Κύπελλο Ισπανίας γίνονται οι ρεβάνς της ημιτελικής φάσης.

Στα καταστήματα ΟΠΑΠ οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν αθλητικό κανάλι που μεταδίδει λεπτό προς λεπτό ζωντανά αγώνες απ’ όλο τον κόσμο.

Εξελιγμένη εμπειρία στοιχήματος προσφέρεται και μέσω των Virtual Sports, Ποδόσφαιρο, Πρωτάθλημα και Μπάσκετ, με κορυφαία γραφικά, αμέτρητες φάσεις και στοιχηματικές επιλογές".





Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ: Σκότωσε τα ανήλικα παιδιά του μέσα σε εκκλησία (εικόνες)

Εισβολή στην Ουκρανία: στρατιωτική φάλαγγα δεκάδων χιλιομέτρων πλησιάζει στο Κίεβο (εικόνες)

Μεξικό: Μεταμφίεσαν ναρκωτικά σε... κρεμμύδια (εικόνες)