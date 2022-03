Πολιτική

Έλενα Ράπτη: Επίθεση στο πολιτικό της γραφείο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια αναρχική ομάδα ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση. Καταδίκη από την ΝΔ.



Αντιεξουσιαστές πέταξαν τρικάκια κι έγραψαν συνθήματα στην είσοδο του πολιτικού γραφείου της βουλευτού της Ν.Δ. Ελενας Ράπτη.

Την ευθύνη ανέλαβε η «Συνέλευση Αναρχικών Ενάντια στην Κοινωνική Μηχανή», με ανάρτηση της σε ιστοσελίδα.

Την απερίφραστη καταδίκη της εκφράζει σε ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία για την επίθεση στο γραφείο της βουλευτού Α Θεσσαλονίκης, Έλενας Ράπτη και τονίζει ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη «στην Ελληνική Αστυνομία και την Δικαιοσύνη ότι θα εντοπίσουν και θα τιμωρήσουν σύμφωνα με το νόμο τους δράστες».

Η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας: «Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση στο γραφείο της Βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης Έλενας Ράπτη. Φαίνεται ότι ορισμένοι δεν αντιλαμβάνονται την κρισιμότητα των στιγμών - ή, ακόμα χειρότερα, την αντιλαμβάνονται και επενδύουν στην αποσταθεροποίηση. Είτε τους αρέσει, είτε όχι, η Ελλάδα είναι Κράτος Δικαίου και ως τέτοιο λειτουργεί για όλους. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία και τη Δικαιοσύνη ότι θα εντοπίσουν και θα τιμωρήσουν σύμφωνα με τον νόμο τους δράστες».

Φωτογραφίες: Thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Αγρίνιο: Εγκεφαλικά νεκρό αγοράκι που κατάπιε φασόλι

Εισβολή στην Ουκρανία: στρατιωτική φάλαγγα δεκάδων χιλιομέτρων πλησιάζει στο Κίεβο (εικόνες)

Καλαμάτα: σύλληψη για βιασμό 5χρονου από 31χρονο