Παγκράτι - Ληστεία σε χρηματαποστολή: Συνελήφθησαν οι δράστες

Στην κατοχή τους βρέθηκε βαρύς οπλισμός και μεγάλο χρηματικό ποσό.



Συνελήφθησαν το μεσημέρι της Τρίτης 1 Μαρτίου από αστυνομικούς του τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας πέντε άτομα, για τη ληστεία σε χρηματαποστολή που σημειώθηκε γύρω στις 9 το πρωί στην πλατεία Βαρνάβα στο Παγκράτι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι συλληφθέντες είναι ηλικίας 46, 48, 49, 51 και 53 ετών και είναι μέλη εγκληματικής οργάνωσης. Στην κατοχή τους βρέθηκε βαρύς οπλισμός και μεγάλο χρηματικό ποσό.

Η ληστεία στην πλατεία Βαρνάβα, όπου δύο δράστες με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, ακινητοποίησαν με την απειλή όπλου τους υπαλλήλους χρηματαποστολής, που πήγαινε σε υποκατάστημα τράπεζας.

Αμέσως μετά, οι δράστες αφαίρεσαν κασετίνες με χρήματα, αλλά η μηχανή με την οποία σκόπευαν να διαφύγουν έπαθε βλάβη και δεν ξεκινούσε.

Στη συνέχεια, με την απειλή όπλου, σταμάτησαν διερχόμενο αυτοκίνητο, κατέβασαν τη γυναίκα οδηγό και εξαφανίστηκαν με το όχημα.

Τελικά, η Αστυνομία κατάφερε να τους εντοπίσει και να τους συλλάβει.

