Παίδων ΜΗΤΕΡΑ: Εκεί που γίνονται “όλα υπέρ του παιδιού σας” (εικόνες)

Πλήρως εξοπλισμένα τμήματα, εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό που παρέχει άριστη φροντίδα και όλα όσα χρειάζονται για όσους “κρατούν στα χέρια τους το μέλλον του κόσμου”.

Στο Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, τη μεγαλύτερη Παιδιατρική Κλινική στον ιδιωτικό τομέα, όπως αναφέρεται σε σχετικό ενημερωτικό σημείωμα, «παρέχουμε καθημερινά τις υπηρεσίες μας και φροντίζουμε να είναι “όλα υπέρ του παιδιού σας”.

Ως μέλος του μεγαλύτερου Ιδιωτικού Ομίλου παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα, Hellenic Healthcare Group, πρωταρχικό μέλημα του Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, εδώ και 18 χρόνια, παραμένει η παροχή άριστων ιατρικών υπηρεσιών προς τους μικρούς μας φίλους, εκείνους που κρατούν στα χέρια τους το μέλλον του κόσμου. Προκειμένου να γίνουμε αρωγός, ενός κόσμου καλύτερου για όλους προσφέρουμε αδιάλειπτα τις υπηρεσίες μας 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο.

Από την πρώτη ημέρα λειτουργίας, στο Παίδων ΜΗΤΕΡΑ έχουν νοσηλευθεί περισσότερα από 90.000 παιδιά με μέσο όρο νοσηλείας τις 2,5 με 3 ημέρες. Το ίδιο διάστημα πάνω 700.000 παιδιά έχουν περάσει από τα τμήματα επειγόντων περιστατικών και τα τακτικά ιατρεία της κλινικής έχοντας βρει άμεση ανακούφιση αλλά και βιώσει τη ζεστή, ανθρώπινη πλευρά όλου του προσωπικού που σκύβει με αγάπη πάνω από κάθε μικρό ασθενή.

Κορυφαίοι ιατροί για τη φροντίδα του παιδιού

Με στόχο να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα και αναγνωρίζοντας τη σημασία της θετικής ψυχολογίας και της υψηλής ποιότητας ζωής των παιδιών αλλά και των γονιών τους, εμείς στο Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, μέσω του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού μας, βρισκόμαστε διαρκώς δίπλα σας.

Οι γονείς που εμπιστεύονται το Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, είναι σίγουροι πως έχουν στη διάθεσή τους μια εξαίρετη επιστημονική ομάδα παιδιάτρων αλλά και ιατρών όλων των υποειδικοτήτων της παιδιατρικής, ικανή να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας σε κάθε παιδί τόσο κατά τη διάρκεια της νοσηλείας όσο και κατά την επίσκεψη του στα Εξωτερικά Ιατρεία.

Όταν επιλέγετε το Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, επιλέγετε μία σύγχρονη, πρωτοποριακή και ολοκληρωμένη Κλινική, τη μοναδική στην Ελλάδα που διαθέτει 20 και πλέον υποειδικότητες εξειδικευμένων ιατρών.

Τμήματα & κλινικές που εφαρμόζουν εξελιγμένες θεραπευτικές μεθόδους

Το Παίδων ΜΗΤΕΡΑ διαθέτει πλήρως οργανωμένα τμήματα Παθολογικού, Διαγνωστικού, Χειρουργικού Τομέα, Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας, Εξωτερικά Ιατρεία αλλά και Διαγνωστικά Εργαστήρια που παρέχουν ολοκληρωμένες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας.

Οι ειδικές Μονάδες του Παίδων ΜΗΤΕΡΑ (Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Παιδοκαρδιοχειρουργική ΜΕΘ), είναι άριστα οργανωμένες και η νοσηλεία σε αυτές γίνεται σε άσηπτο περιβάλλον µε τις αυστηρότερες αντιµικροβιακές προδιαγραφές, για την ελαχιστοποίηση των νοσοκομειακών λοιμώξεων.

Οι υπερσύγχρονες χειρουργικές αίθουσες του Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, είναι πλήρως εξοπλισμένες και στελεχώνονται από έμπειρο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό που αποτελείται από ιατρούς όλων των παιδιατρικών ειδικοτήτων, ομάδες κορυφαίων παιδο-χειρουργών, παιδο-αναισθησιολόγων και έμπειρων νοσηλευτών, που βρίσκονται δίπλα στα παιδιά 24 ώρες το 24ωρο.

Μεταξύ άλλων, το Παίδων ΜΗΤΕΡΑ διαθέτει:

Διαγνωστικά εργαστήρια (Μικροβιολογικό - αιματολογικό - βιοχημικό) με δυνατότητα εφαρμογής των πλέον πρωτοποριακών μεθόδων με σκοπό την ταχύτερη και παράλληλα ασφαλή διάγνωση.

Tμήματα Παιδοκαρδιολογικής & παιδοκαρδιοχειρουργικής φροντίδας συγγενών και επίκτητων καρδιοπαθειών, που εφαρμόζουν πρωτοποριακές επεμβάσεις.

Οργανωμένη Ογκολογική κλινική παίδων & εφήβων, που διαθέτει το πρώτο στην Ελλάδα ιατρείο Νι.Κα (Νικητών Καρκίνου) με αποκλειστικό στόχο τη φροντίδα των αποθεραπευμένων από καρκίνο σε συνεργασία με τον Σύλλογο ενηλίκων που νόσησαν από καρκίνο στην παιδική ή εφηβική ηλικία «ΚΥΤΤΑΡΟ».

Σύγχρονο κέντρο διάγνωσης των αιμοσφαιρινοπαθειών για τη διαγνωστική προσέγγιση των αναιμιών της παιδικής ηλικίας.

Πλήρως οργανωμένα τμήματα Παιδιατρικής απεικόνισης με εξοπλισμό τελευταίας γενιάς.

Εξειδικευμένες ομάδες χειρουργών παίδων (γενική χειρουργική παιδοορθοπαιδική, παιδονευροχειρουργική, κρανιοπροσωπική, παιδοχειρουργική ογκολογία και χειρουργική παχέος εντέρου).

Την πρώτη αδειοδοτημένη Ενδοκρινολογική Κλινική Παίδων στο χώρο της ιδιωτικής υγείας

28 εξειδικευμένα τακτικά ιατρεία.

Ταυτόχρονα, πιστεύουμε ότι η υγεία του παιδιού είναι υπόθεση όλων μας, γι’ αυτό και συνεργαζόμαστε με τον οικογενειακό παιδίατρο και τους γονείς του παιδιού, ώστε να αντιμετωπίζουμε ολιστικά το πρόβλημα όλοι μαζί, ως ομάδα. Παράλληλα και σε συνεργασία με τον παιδίατρο, δίνεται η δυνατότητα επανεκτίμησής των παιδιών για το πρόβλημα για το οποίο νοσηλεύθηκαν. Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα διασύνδεσης με διάφορα κέντρα του Εξωτερικού για εξαιρετικά σπάνια και εξειδικευμένα περιστατικά.

Στόχος μας, οι μικροί μας φίλοι να νιώθουν άνετα & οικεία

Εκτός από την υψηλής ποιότητας ιατρική φροντίδα που παρέχει το Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να έχει κάθε ασθενής, μια όσο το δυνατόν καλύτερη εμπειρία παραμονής στην Κλινική. Για το λόγο αυτό δημιουργήσαμε ένα περιβάλλον που δεν θυμίζει νοσοκομείο, ώστε τα παιδιά να νοιώθουν άνετα και οικεία.

Στο Παίδων ΜΗΤΕΡΑ κυριαρχούν τα ζεστά παιδικά χρώματα, που δημιουργούν ένα φιλικό προς τα παιδιά, αλλά και τους γονείς, περιβάλλον ώστε η διαμονή τους να είναι όσο το δυνατόν πιο ευχάριστη και η ανάρρωσή τους όσο το δυνατόν ταχύτερη.

Ιπποκράτης: ένας ξεχωριστός φίλος για τα παιδιά

Κάθε μικρό ασθενή στο Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, περιμένει ένας τεράστιος ιπποπόταμος, ο Ιπποκράτης, ο οποίος αναλαμβάνει να χαρίζει χαμόγελα μα και πολλή αγάπη καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής των παιδιών στη Κλινική.

Ο χαρούμενος μωβ ιπποπόταμος-μασκότ, ο Ιπποκράτης καθημερινά επισκέπτεται τα παιδιά που νοσηλεύονται στην Κλινική καθώς και εκείνα στα Εξωτερικά Ιατρεία, παίζει και ζωγραφίζει μαζί τους, τα απασχολεί με δημιουργικά παιχνίδια ενώ παράλληλα, τα συνοδεύει, πάντα μαζί με ειδικευόμενο νοσηλευτή, αν το επιθυμούν στο χώρο διενέργειας των ιατρικών εξετάσεων».

Για περισσότερες πληροφοιρίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο του ΠΑΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ, πατώντας εδώ.