Κοινωνία

Η “Αποστολή” δίνει ελπίδα στους πυρόπληκτους της Αττικής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η "Αποστολή" στο πλευρό πυρόπληκτων οικογενειών που έχασαν τις περιουσίες στις καταστροφικές φωτιές του Αυγούστου στην Αττική.

Ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, με χρηματοδότηση του International Orthodox Christian Charities-IOCC και με τη συνεργασία του Δήμου Αχαρνών προσέφεραν χαμόγελα αισιοδοξίας σε 51 πυρόπληκτες οικογένειες του Δήμου Αχαρνών/Βαρυμπόμπης που επλήγησαν από τις καταστροφικές φωτιές του Αυγούστου 2021.

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 7 Φεβρουαρίου 2022 στο Δήμο Αχαρνών, 51 πυρόπληκτες οικογένειες έλαβαν δωροεπιταγή αξίας 1.400 ευρώ για τη δωρεάν προμήθεια, από μεγάλη αλυσίδα οικιακού εξοπλισμού στην Αττική, ειδών που έχουν ανάγκη για την αποκατάσταση και εξοπλισμό των νέων νοικοκυριών τους, όπως έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, δομικά υλικά και άλλα.

Η επιλογή των ωφελούμενων που έλαβαν τη βοήθεια πραγματοποιήθηκε βάση συγκεκριμένων κριτηρίων όπως ο χαρακτηρισμός της κατοικίας από το ΥΠΕΧΩΔΕ σε κόκκινο ή κίτρινο, κύρια κατοικία, οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.

Για μία ακόμα φορά με τη δωρεά αυτή, η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» δίνει ελπίδα και κυρίως το μήνυμα ότι η Εκκλησία βρίσκεται αρωγός στο πλευρό των ανθρώπων, που μέσα σε λίγα λεπτά έχασαν ότι με πολύ κόπο δημιούργησαν κατά τη διάρκεια πολλών δεκαετιών.

Στη μεγάλη αυτή προσπάθεια της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» συνεχή σύμμαχό της έχει τον Διεθνή Ανθρωπιστικό Οργανισμό IOCC και τους Έλληνες ομογενείς που με αμείωτο ενδιαφέρον και αγάπη ανταποκρίνονται σε όλες τις κρίσεις που πλήττουν τον τόπο μας.

Οι ωφελούμενοι εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους για την βοήθεια που τους προσφέρθηκε έγκαιρα και με σεβασμό στις ανάγκες τους, καθώς βρέθηκαν «να ξαναρχίζουν τη ζωή τους από την αρχή».