Μαριέττα Γιαννάκου: Δημοτική δαπάνη η κηδεία της

Δαπάνη του Δήμου Αθηναίων για την κηδεία και την ταφή της Μαριέττας Γιαννάκου αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο.

Τη συμμετοχή του δήμου Αθηναίων, με δημοτική δαπάνη, στην κηδεία και ταφή της Μαριέττας Γιαννάκου, «ως ελάχιστο φόρο τιµής για τις εξαιρετικές υπηρεσίες που προσέφερε στον Λαό, στην Πατρίδα και στο Έθνος», αποφάσισε ομόφωνα το δημοτικό συμβούλιο, μετά από εισήγηση του δημάρχου Κώστα Μπακογιάννη.



Την ημέρα του θανάτου της, ο δήμαρχος Αθηναίων είχε κάνει την ακόλουθη ανάρτηση: «Την Μαριέττα τη γνώριζα από μικρό παιδί. Τη θαύμαζα πάντα. Ήταν ένα παράδειγμα για όλους μας. 'Ανοιγε νέους δρόμους και δεν φοβόταν να τολμήσει. Μια πραγματική μαχήτρια της ζωής, μια γυναίκα δυνατή, τρυφερή και γεμάτη αγάπη. Λάτρευε την Αθήνα και αγαπούσε τη γειτονιά της. Θα μας λείψει πολύ».

