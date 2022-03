Κοινωνία

Εισβολή στην Ουκρανία: Μεγάλη συγκέντρωση στο Σύνταγμα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πλήθος κόσμου στο Σύνταγμα κατά του Βλαντιμίρ Πούτιν και της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Δείτε φωτογραφίες από τη συγκέντρωση.

Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα αντιπολεμικό συλλαλητήριο και συγκέντρωση συμπαράστασης και αλληλεγγύης προς τον ουκρανικό λαό, στην πλατεία Συντάγματος. Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί, κρατώντας σημαίες της Ουκρανίας, λουλούδια καθώς και χαρτόνια με συνθήματα υπέρ της ειρήνης, αλλά και εναντίον του προέδρου της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν και της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

«Σταματήστε τον Πούτιν, σταματήστε τον πόλεμο, θέλουμε Ειρήνη» είναι μερικά από τα συνθήματα που είναι γραμμένα στα χαρτόνια των διαδηλωτών που καταγγέλλουν τις εχθροπραξίες που διεξάγονται για έκτη μέρα σήμερα στην Ουκρανία.

Ακόμη, αρκετοί είναι εκείνοι που φορούν μπλούζες και αυτοκόλλητα που αναγράφεται το σύνθημα #μετηνουκρανία κι από πάνω απεικονίζεται το πρόσωπο του Βλατιμίρ Πούτιν ζωγραφισμένο με ένα κόκκινο Χ.

Όπως αναφέρεται στο διαδικτυακό κάλεσμα, η σημερινή συγκέντρωση είναι «μια πρωτοβουλία ανεξάρτητων πολιτών που καλεί τις φίλες και τους φίλους της ελευθερίας και της δημοκρατίας στη χώρα μας, από κάθε εθνικότητα, να διαδηλώσουν κατά της βάρβαρης ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και υπέρ της ηρωικής αντίστασης του ουκρανικού λαού».

Ανάμεσα στους διαδηλωτές βρίσκονται η υφυπουργός Τουρισμού, Σοφία Ζαχαράκη, η οποία ανέφερε μεταξύ άλλων, ότι «βρίσκομαι σήμερα εδώ για να εκφράσω τη συμπαράσταση και τη στήριξη μου στον ουκρανικό λαό» και ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης.





Ειδήσεις σήμερα:

Μαριέττα Γιαννάκου: Δημοτική δαπάνη η κηδεία της

Κορονοϊός: 17176 νέα κρούσματα την Τρίτη

“The 2Night Show” την Τρίτη με παρέα έκπληξη (εικόνες)