Πόλεμος στην Ουκρανία - Πρόσφυγες: η Ελλάδα ανοίγει την αγκαλιά της (εικόνες)

Πόσοι υπήκοοι Ουκρανίας έφτασαν στην Ελλάδα το προηγούμενο 24ώρο. Ανοιχτή στη φιλοξενία τους ειναι η Ελλάδα, δήλωσε ο Νότης Μηταράκης.

Το τελευταίο 24ωρο πέρασαν από τα σύνορα της Ελλάδας, χωρίς προβλήματα και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες εισόδου στη χώρα, 468 υπήκοοι Ουκρανίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Μάλιστα, τους πρώτους Ουκρανούς πρόσφυγες, μεταξύ των οποίων και Έλληνες ομογενείς, που έφθασαν χθες αργά το βράδυ στην Αθήνα, υποδέχθηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης μαζί με κλιμάκιο Ιατρών και Νοσηλευτών της Περιφέρειας Αττικής και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Ειδικότερα με πρωτοβουλία του Γ. Πατούλη, σε συνεννόηση με την Πρεσβεία της Ουκρανίας, γιατροί και νοσηλευτές του επιχειρησιακού κέντρου της Περιφέρειας και του ΙΣΑ πραγματοποίησαν διαγνωστικούς ελέγχους για τον Covid 19 (rapid test) στους 120 επιβάτες, γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένους, των λεωφορείων που έφθασαν στο Μεταξουργείο από το Κίεβο, την Οδησσό και τη Μαριούπολη της Ουκρανίας.

Παράλληλα τους διανεμήθηκαν φαγητά, νερά και μάσκες υγειονομικής προστασίας, ενώ σε όσους δεν θα διαμείνουν σε συγγενικά ή φιλικά σπίτια δόθηκε η δυνατότητα φιλοξενίας τους σε ξενοδοχεία της Αθήνας, κατόπιν σχετικών ενεργειών του Περιφερειάρχη Αττικής.

Μηταράκης: Ανοιχτή στη φιλοξενία προσφύγων η Ελλάδα

«Η Ελλάδα είναι ανοιχτή στη φιλοξενία Ουκρανών προσφύγων. Θεωρούμε υποχρέωσή μας να συμμετάσχουν σε αυτή την ανθρωπιστική αλυσίδα», παρατήρησε ο υπουργός Μετανάστευσης μιλώντας χθες στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΡΤ1.

Ο κ. Μηταράκης επισήμανε ότι «πρέπει να γίνει υποχρεωτικό για όλες τις χώρες της ΕΕ να συμβάλουν στην ανακατανομή των ροών από την Ουκρανία. Όπως το ζητήσαμε εμείς όταν είχαμε την κρίση από την Τουρκία, είναι θέμα αρχών να το λέμε και τώρα, όταν εμείς πρέπει να βοηθήσουμε τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης».

Ο υπουργός Μετανάστευσης παρουσίασε, επίσης, τις παραμέτρους της Οδηγίας Περί Προσωρινής Προστασίας που αναμένεται να ενεργοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ταχεία διαδικασία εισόδου για μαζικά εκτοπισμένους πρόσφυγες. Όπως ανέφερε, όσοι φτάνουν στα σύνορα χωρών της ΕΕ λαμβάνουν μια έκτακτη άδεια που τους δίνει το δικαίωμα παραμονής για έναν χρόνο και τους δίνει άμεσα το δικαίωμα εργασίας. «Πολλοί από αυτούς που θα έρθουν, θα έχουν τη δυνατότητα να δουλέψουν κατευθείαν στην αγροτική, τουριστική ή άλλη βιομηχανία της χώρας μας και αυτό δεν τους απορρίπτει το δικαίωμα να υποβάλουν αίτημα ασύλου, αλλά καλύπτονται από αυτό το προσωρινό μέτρο, το οποίο μπορεί να παραταθεί». Πρόβλεψη υπάρχει και για την οικογενειακή επανένωση Ουκρανών με συγγενείς τους που ζουν ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην Ελλάδα η συγκεκριμένη Οδηγία έχει ενσωματωθεί μέσω του Προεδρικού Διατάγματος 80/2006 και το υπουργείο, όπως εξήγησε ο κ. Μηταράκης, σε συσκέψεις με τα υπουργεία Πολιτικής Προστασίας και Προστασίας του Πολίτη θα εξειδικεύσει τα διαδικαστικά της εφαρμογής της Οδηγίας.

Ο ίδιος επισήμανε ότι παρά τις μεγάλες ροές προς τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, οι Ουκρανοί φιλοξενούνται κατά κανόνα σε σπίτια ομογενών τους. Σύμφωνα με στοιχεία που παρέθεσε, η Πολωνία έχει 170.000 αφίξεις, ωστόσο μόλις 1.000 Ουκρανοί διαμένουν σε δομές φιλοξενίας. «Δεν έχουν δημιουργηθεί μεγάλα κέντρα φιλοξενίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό καθώς θα έχουμε περαιτέρω ροές είναι δεδομένο ότι θα αλλάξει», συμπλήρωσε ο κ. Μηταράκης.

Σήμερα το πρωί 36 Ουκρανοί πρόσφυγες έφτασαν στην Αθήνα με πούλμαν από τη Ρουμανία όπου είχαν καταφύγει με τα πόδια. Τους πρόσφυγες υποδέχτηκαν συγγενείς τους.

Σύσκεψη στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για τις προσφυγικές ροές από Ουκρανία

Σύσκεψη με θέμα τις προσφυγικές ροές από την Ουκρανία προς την χώρα μας καθώς και για θέματα ασφαλείας συγκάλεσε χθες το πρωί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος. Συμμετείχαν ο Υφυπουργός Ελευθέριος Οικονόμου, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης, ο Προϊστάμενος του Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων, Υποστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος και η διπλωματική σύμβουλος Σοφία Σταματέρη.

Συζητήθηκαν η εφαρμογή κοινοτικής οδηγίας για τους πρόσφυγες χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα με βιομετρικά δεδομένα, το θέμα των ανήλικων προσφύγων και η καταγραφή τους, οι υποδομές φιλοξενίας καθώς και η εφαρμογή μια σειράς μέτρων ασφαλείας. Τις τελευταίες πέντε ημέρες τα σύνορα της Ελλάδας έχουν περάσει 1032 Ουκρανοί πολίτες.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος είχε επίσης τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό Πρέσβη στην Ελλάδα Sergii Shutenko, στον οποίο επανέλαβε την αμέριστη συμπαράσταση και αλληλεγγύη της Ελλάδας στον Ουκρανικό λαό που βιώνει τη βίαιη εισβολή των Ρώσων στην χώρα του. Ο Υπουργός τόνισε ότι οι Ελληνικές αρχές θα κάνουν όλα όσα είναι απαραίτητα για την διευκόλυνση των Ουκρανών προσφύγων και θα είναι σε διαρκή συνεργασία με την Ουκρανική Πρεσβεία.

