Αποστολάκης για Ουκρανία: Σωστή η αντίδραση της Ελλάδας

Ο πρώην υπουργός Άμυνας και πρώην αρχηγός ΓΕΕΘΑ στο δελτίο του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου για τη βοήθεια που έστειλε η Ελλάδα στην Ουκρανία.

«Σωστά ήταν σκληρή και άμεση η αντίδραση της Ελλάδας» για αποστολή βοήθεια στην Ουκρανία, δήλωσε στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου ο πρώην υπουργός Άμυνας και πρώην αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Ευάγγελος Αποστολάκης.

«Η αποστολή πολεμικού υλικού ίσως να μη χρειαζόταν, αφού πρέπει ο πόλεμος να τελειώσει», συμπλήρωσε «δείχνοντας» τη διπλωματική οδό για λύση.

«Η θέση της ελληνικής κυβέρνησης να είναι κάθετη κατά της εισβολής είναι στο σωστό δρόμο», είπε, τονίζοντας πως:

«Η ανθρωπιστική βοήθεια είναι απαραίτητη, πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει, να βρεθεί τρόπος αποκλιμάκωσης».

Ερωτηθείς τέλος, αν η Ελλάδα είναι απαραίτητο να στείλει στρατιώτες στην Ουκρανία, απάντησε πως αυτό μπορεί να γίνει στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, όπου και είναι υποχρέωση της χώρας μας να συμμετέχει, αν της ζητηθεί, είναι όμως κάτι εντελώς διαφορετικό να σταλεί αυτόνομα στρατός.

