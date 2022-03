Life

“The 2Night Show”: Η Μαρία Αντωνά και οι αποκαλύψεις στον Γρηγόρη Αρναούτογλου (βίντεο)

Τι λέει η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια για την επαγγελματική πορεία της και την σχέση με τον Άρη Σοϊλέδη.

Καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου «The 2Night Show» ήταν την Τρίτη η Μαρία Αντωνά.

H λαμπερή παρουσιάστρια, που συμμετέχει στην εκπομπή «Ποιος είναι πρωινιάτικα;», περιέγραψε στιγμές από το «ταξίδι» της ως dj και ραδιοφωνική παραγωγός στην Θεσσαλονίκη, μέχρι τα τηλεοπτικά πλατό της Αθήνας.

Μιλώντας με τον Γρηγόρη, η Μαρία Αντωνά αποκάλυψε πόσο δύσκολο ήταν το πρώτο διάστημα που μετακόμισε μακριά από την πόλη της αλλά και πως αντιμετώπισε τον ανταγωνισμό στον χώρο, γιατί η Σταματίνα Τσιμτσιλή έχει ξεχωριστή θέση στη ζωή της και πως είναι η σχέση της με την Μπέτυ Μαγγίρα.

Ακόμη, η Μαρία Αντωνά είπε γιατί δεν πήγε η ίδια στο «Survivor», ενώ δήλωσε ενδιαφέρον και αναφέρθηκε επί μακρόν στον Άρη Σοϊλέδη, σχολιάζοντας την συμμετοχή του στο παιχνίδι επιβίωσης, αλλά και τα μηνύματα που της έρχονται μέσω των παικτών που αποχωρούν.

Η παρουσιάστρια έδωσε λεπτομέρειες για την εντυπωσιακή πρόταση γάμου που της έκανε ο αγαπημένος της και για το δαχτυλίδι που ήρθε κυριολεκτικά «εξ ουρανού», ενώ αποκαλύπτει και τα άμεσα σχέδιά της για τον γάμο, όπως και όσα ονειρεύεται για το μέλλον.

