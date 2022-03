Οικονομία

Οφειλές: Απειλή για κατάσχεση σε 1 εκατομμύριο ασφαλισμένους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξεκινούν τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης. “Χαμηλές πτήσεις” για τη ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη προς τον ΕΦΚΑ. Τι επιλογές έχουν από δω και πέρα όσοι έχουν χρέη.

Τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, ήτοι κατασχέσεις και πλειστηριασμούς, αναμένεται να ενεργοποιήσει ο ΕΦΚΑ για τους περίπου 1 εκατ. οφειλέτες που δεν υπέβαλαν αίτηση ευνοϊκής ρύθμισης σε έως 72 δόσεις.

Περίπου 1,5 δισ. ευρώ είναι οι οφειλές που μπαίνουν στο στόχαστρο του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) καθώς μόλις 56.300 οφειλέτες υπέβαλαν αίτηση διακανονισμού οφειλών ύψους περίπου 650 εκατ. ευρώ. Πλέον, μέσω του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (ΚΕΑΟ), ο ΕΦΚΑ αναμένεται να ενεργοποιήσει τις διαδικασίες για κατασχέσεις και πλειστηριασμούς, που από την 1η Μαρτίου ξεπάγωσαν, ενώ μπλόκο μπαίνει και στην έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας.

Τα συνολικά χρέη προς τον ΕΦΚΑ άλλωστε έχουν εκτροχιαστεί, καθώς μόλις σε ένα τρίμηνο, μεταξύ Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 2021, αυξήθηκαν κατά 2,1 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας πλέον τα 41 δισ. ευρώ.

Υπολογίζεται ότι πάνω από 1.000.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις δημιούργησαν κατά την περίοδο της πανδημίας οφειλές ύψους 2,15 δισ. ευρώ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΚΕΑΟ, 767.645 ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι οφείλουν στον ΕΦΚΑ από τη μη καταβολή εισφορών κατά τη διάρκεια της πανδημίας 1,7 δισ. ευρώ, ενώ άλλες περίπου 300.000 επιχειρήσεις οφείλουν 450 εκατ. ευρώ. Η ρύθμιση των έως 72 δόσεων ήρθε να τακτοποιήσει αυτά τα κορωνο-χρέη που δημιουργήθηκαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας εντός της χρονικής περιόδου Φεβρουαρίου 2020 - Ιουνίου 2021 (απαιτητών από 1.3.2020 έως 31.7.2021).

Το γεγονός ότι εντάχθηκαν σε αυτήν μόλις 56.300 φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, ήτοι το 5,5% των συγκεκριμένων οφειλετών, έχει προκαλέσει «πονοκέφαλο» στη διοίκηση του ΕΦΚΑ αλλά και στο οικονομικό επιτελείο, αφού χαμηλές πτήσεις εμφάνισε και η ρύθμιση των αντίστοιχων οφειλών προς το δημόσιο. Πηγές προερχόμενες κυρίως από το ΚΕΑΟ εκτιμούσαν ότι σαφώς και υπάρχει μια μερίδα επιχειρηματιών και ελεύθερων επαγγελματιών που αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας, όμως η τόσο πολύ χαμηλή συμμετοχή οφείλεται κυρίως στο γενικότερο κλίμα που είχε δημιουργηθεί ότι τα χρέη της πανδημίας είτε θα κουρευτούν σημαντικά είτε ακόμη και θα σβηστούν.

Στελέχη του ΕΦΚΑ βέβαια επισημαίνουν ότι από τους συνολικά 1 εκατ. οφειλέτες, σχεδόν οι μισοί είναι επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα και με άλλα χρέη, που δεν έχουν ενταχθεί σε κάποια από τις παλαιές ρυθμίσεις και πολλοί από αυτούς υποβάλλουν πλαστές ΑΠΔ ή και δεν υποβάλλουν καθόλου. Συνεπώς, στους υπολογισμούς του φορέα, η ρύθμιση των έως 72 δόσεων απευθυνόταν σε περίπου 550.000 οφειλέτες, φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις. Με βάση αυτές τις εκτιμήσεις, η συμμετοχή ανεβαίνει στο 10%, ποσοστό που παραμένει χαμηλό.

Μάλιστα, από την πλευρά των λογιστηρίων και των φοροτεχνικών, ζητείται παράταση καθώς διαπιστώθηκαν κάποια προβλήματα, κυρίως στη βεβαίωση των οφειλών. Για παράδειγμα, επισημαίνουν ότι υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση στην ταυτοποίηση των οφειλών καθώς αρχικά είχαν μείνει εκτός οι επιχειρήσεις και είχαν βεβαιωθεί μόνο οι οφειλές των μη μισθωτών.

Πλέον, και όσο από το οικονομικό επιτελείο δεν αποφασίζεται κάποια παράταση, οφειλές ύψους περίπου 1,5 δισ. ευρώ θεωρούνται ληξιπρόθεσμες και θα πρέπει να αναζητηθούν από το ΚΕΑΟ. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι οι οφειλέτες θα κληθούν ή να αποπληρώσουν εφάπαξ την όποια οφειλή έχουν δημιουργήσει από μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών κατά την περίοδο Φεβρουάριος 2020 - Ιούνιος 2021 είτε να ενταχθούν στην «πάγια» ρύθμιση των 12 δόσεων.

Εφόσον κάτι τέτοιο δεν συμβεί, που είναι και το πιο πιθανό, το ΚΕΑΟ θα ενεργοποιήσει τη διαδικασία των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, ήτοι, κατασχέσεις και πλειστηριασμοί.

Πηγή: Euro2day.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Νόμπελ Ειρήνης: 343 υποψήφιοι για το βραβείο

Ζωγράφου: Μάνα και κόρη ζούσαν με το πτώμα του πατέρα μέσα στο σπίτι

Χανιά: Ατζαμήδες κλέφτες έσπασαν το... σύστημα πυρασφάλειας αντί για την κάμερα (εικόνες)