Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ισπανία στέλνει “επιθετικό στρατιωτικό υλικό”

Ο Σάντσεθ χαρακτήρισε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία επίθεση στις ευρωπαϊκές αξίες και έκανε λόγο για "ουκρανική αντίσταση".



Η Ισπανία αποφάσισε να στείλει "επιθετικό στρατιωτικό υλικό" στην "ουκρανική αντίσταση", δήλωσε σήμερα ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ σε ομιλία του στο κοινοβούλιο.

"Καθώς βλέπω ότι υπάρχουν (πολιτικές) ομάδες που αμφισβητούν τη δέσμευση της κυβέρνησης" να συμμετάσχει στην παροχή στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία, "θέλω να σας ανακοινώσω ότι η Ισπανία θα στείλει επιθετικό στρατιωτικό υλικό στην ουκρανική αντίσταση", επεσήμανε ο Σάντσεθ, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για τον τύπο των όπλων που θα δοθούν στο Κίεβο.

Μέχρι στιγμής η ισπανική κυβέρνηση είχε περιοριστεί να επισημάνει πως η συνεισφορά της προς την Ουκρανία εντάσσεται στο ποσό των 450 εκ. ευρώ που είχαν ανακοινώσει την Κυριακή οι ηγέτες της ΕΕ.

Ενώπιον του κοινοβουλίου ο Σάντσεθ χαρακτήρισε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία επίθεση στις ευρωπαϊκές αξίες.

"Ο πρόεδρος (της Ρωσίας Βλαντίμιρ) Πούτιν δεν δέχεται την ενδυνάμωση της ΕΕ" και η απόφασή του να εισβάλει στην Ουκρανία αποτελεί "μια βίαιη απόπειρα να σταματήσει τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού, πολιτικού χώρου που βασίζεται σε αξίες διαμετρικά αντίθετες στον αυταρχισμό τον οποίο εκπροσωπεί", υπογράμμισε ο Ισπανός πρωθυπουργός.

Ο Σάντσεθ εξέφρασε εξάλλου την "αλληλεγγύη του προς τον ρωσικό λαό", τον οποίο παρουσίασε ως θύμα του Ρώσου προέδρου και ζήτησε από τον Πούτιν "να αφήσει αμέσως ελεύθερους όλους τους ανθρώπους που συνελήφθησαν αυθαίρετα" επειδή συμμετείχαν σε διαδηλώσεις κατά του πολέμου στην Ουκρανία.

