Πολιτική

Ουκρανία - Τσίπρας: κάθε προσπάθεια για να σωθούν ομογενείς μας (εικόνες)

Επικοινωνία με μέλη της ελληνικής ομογένειας της Ουκρανίας είχε σήμερα ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας.



Κατά την συνομιλία που είχαν σε τηλεδιάσκεψη, η Πρόεδρος και η Αντιπρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Οδυσσού περιέγραψαν τον αγώνα τους για επιβίωση και τη μάχη με το χρόνο που δίνουν όλοι οι ομογενείς, στην προσπάθειά τους να απεγκλωβιστούν από τις εμπόλεμες ζώνες της Ουκρανίας.



Ο κ. Τσίπρας τόνισε πως είναι υποχρέωσή μας να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής και την ειρήνη, καθώς και κάθε προσπάθεια για να βοηθήσουμε τους ομογενείς της Ουκρανίας, να σωθούν ζωές και να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες.





Παράλληλα, δήλωσε έτοιμος να βοηθήσει με όποιον τρόπο μπορεί για τη στήριξη των ομογενών της Ουκρανίας και ότι σε αυτό το πλαίσιο θα υπάρξει επικοινωνία με το Υπουργείο Εξωτερικών αλλά και με τις Προξενικές Αρχές σε Οδησσό και Μαριούπολη.



Εξέφρασε την υποστήριξή του στις προσπάθειες των προξενικών Αρχών για απεγκλωβισμό των Ελλήνων και την ανάγκη να μείνει ανοικτός ο διάδρομος διαφυγής προς τις γειτονικές χώρες και με τελικό προορισμό την Ελλάδα.





Από την πλευρά της η Πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Οδυσσού και μέλος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Ουκρανίας, Λίζα Πολυχρονίδη, επεσήμανε ότι είναι σε συνεχή επαφή με όλες τις ομογενειακές οργανώσεις και τις προξενικές Αρχές, ενώ τόνισε ότι η κατάσταση είναι δραματική τόσο στην Οδησσό, όσο και στη Μαριούπολη και ειδικά στο Χάρκοβο.





Τέλος, ευχαρίστησε τον Αλέξη Τσίπρα για την συμπαράστασή του στον αγώνα τους να σωθούν όλοι οι ομογενείς, που βιώνουν με τον χειρότερο τρόπο την φρίκη του πολέμου.

