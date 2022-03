Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στο Αρκαλοχώρι

Σεισμική δόνηση αναστάτωσε τους κατοίκους. Το μέγεθος και το επίκεντρο του σεισμού.

Σεισμός μεγέθους 4,2 της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στο Αρκαλοχώρι στην Κρήτη, λίγο πριν από τις 19.00.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 6 χλμ. βορειοανατολικά του Αρκαλοχωρίου, ενώ το εστιακό της βάθος ήταν στα 14.3 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές ή τραυματίες.

