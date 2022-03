Κόσμος

Ουκρανία - Φυγή από την Μαριούπολη: Εφιαλτικό ταξίδι για το κομβόι των Ελλήνων

Κατά την διάρκεια του ταξιδιού δέχτηκαν πυρά. Έφτασαν στην Ζαπόριζα όπου διανυκτέρευσαν. Θα ξεκινήσουν εκ νέου σήμερα, αφού εφοδιαστούν με καύσιμα.



Εφιαλτικό είναι το ταξίδι φυγής για τους Έλληνες της Μαριούπολης με κατεύθυνση προς τη Ζαπορίζια,. Χθες έπεσαν πυρά προς την κατεύθυνση των αυτοκινήτων που μετέφεραν την ελληνική αντιπροσωπεία.

Σύμφωνα με πηγές του ΥΠΕΞ, η επιχείρηση Νόστος 3, είναι σε εξέλιξη. Το κομβόι με τους Έλληνες ξεκινάει σήμερα από την Ζαπορίζια. Θα μετακινηθεί προς Kirovohrad και εν συνεχεία προς Μολδαβία εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες.

Χθες η ελληνική αποστολή, με επικεφαλής διπλωμάτες του προξενείου στη Μαριούπολη, έφτασε πριν από την απαγόρευση της κυκλοφορίας σε ξενοδοχείο της Ζαπορίζια - όπως ήταν το αρχικό πλάνο - όπου και θα διανυκτέρευσε.



Πρώτο μέλημα των ανθρώπων είναι σήμερα να βρουν καύσιμα για τον εφοδιασμό των δεκάδων οχημάτων που αποτελούν την πομπή, όπως υπογράμμισε ο απεσταλμένος του ΑΝΤ1 στην Ουκρανία, Χρήστος Μαζανίτης.

Όπως μετέδωσε ο Χρήστος Μαζανίτης, το κονβόι ξεκίνησε προς τα δυτικά και μετά το πρώτο μπλόκο Ουκρανών, προχώρησε προς το δεύτερο, που ήταν Ρώσων. Δεκάδες Ρώσοι στρατιώτες και αυτονομιστές με άρματα, θωρακισμένα οχήματα, σημάδευαν τα πρώτα δύο οχήματα, ωστόσο μετά από διαπραγματεύσεις τους άφησαν να φύγουν.

Με κατεύθυνση δυτικά και λίγο πριν φτάσουν στο χωριό που πήγαιναν, διαπίστωσαν ότι αυτό είχε βομβαρδιστεί, ενώ άγνωστο ποιοι άνοιξαν πυρ κατά της αυτοκινητοπομπή και, χτύπησαν δύο αυτοκίνητα.

Στο χωριό Μαγκούς λίγο πριν φτάσουν είχε δεχθεί επίθεση, ενώ φτάνοντας στην έξοδο του χωριού διαπίστωσαν ότι η γέφυρα, που οδηγούσε στο δρομολόγιο που αρχικά είχε χαραχθεί, είχε ανατιναχθεί από τον ουκρανικό στρατό προκειμένου να εμποδίσει την επέλαση των ρωσικών στρατευμάτων.

