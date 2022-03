Κοινωνία

Ουκρανία - Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: εστάλη το πρώτο φορτίο ανθρωπιστικής βοήθειας (εικόνες)

Ο Ε.Ε.Σ. βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον Ουκρανικό και Ρουμανικό Ερυθρό Σταυρό.



Την Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2022, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, απέστειλε το πρώτο φορτίο βασικής ανθρωπιστικής βοήθειας για να ενισχύσει τις τεράστιες προσπάθειες που καταβάλει ο Ουκρανικός και ο Ρουμανικός Ερυθρός Σταυρός να συνδράμουν τους εκτοπισμένους Ουκρανούς, οι οποίοι συρρέουν κατά εκατοντάδες στο Σιρέτ της Ρουμανίας.

Συγκεκριμένα, το πρωί της Τετάρτης αναχώρησε φορτηγό του Ε.Ε.Σ. με οκτώ τόνους βασικής ανθρωπιστικής βοήθειας (κουβέρτες, νερά, γάλα για μωρά, αντισηπτικά κ.α.). Το φορτίο θα παραδοθεί στο Τσερνιβτσί της Ουκρανίας. Σημειώνεται ότι ο Ε.Ε.Σ. βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον Ουκρανικό και Ρουμανικό Ερυθρό Σταυρό, προκειμένου να συνεισφέρει όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά στην αντιμετώπισης της τεράστιας ανθρωπιστική κρίσης που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Για να δείτε πώς μπορείτε να βοηθήσετε τους πληγέντες μέσω του Ε.Ε.Σ. ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: www.redcross.gr

