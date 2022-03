Πολιτισμός

Περιφέρεια Αττικής: ο Χάρης Ρώμας ορίστηκε Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού

Ο νέος ρόλος του μέχρι πρότινος Περιφερειακού Συμβούλου – Τομεάρχη Πολιτισμού της Περιφέρειας Αττικής.

Ανέλαβε την 1η Μαρτίου τα καθήκοντά του, ως νέος Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού της Περιφέρειας Αττικής ο μέχρι πρόσφατα Περιφερειακός Σύμβουλος - Τομεάρχης Πολιτισμού, Χάρης Ρώμας.

Ο δραστήριος Σύμβουλος στήριξε αυτά τα δύο δύσκολα χρόνια όλους τους κλάδους των τεχνών παράγοντας σημαντικό έργο και προσφέροντας τις γνώσεις του, την πείρα του και τις αναμφισβήτητες ικανότητές του για τη διεξαγωγή πολιτιστικών δράσεων, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων αλλά και εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Επιπλέον, στήριξε με σθένος όλους τους θεσμικούς πολιτιστικούς φορείς και φεστιβάλ της Αττικής.

Με αφορμή τον ορισμό του, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού, Χάρης Ρώμας δήλωσε: «Είμαι πραγματικά χαρούμενος για την τιμή που μου έκανε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης και την αμέριστη εμπιστοσύνη που μου έδειχνε πάντα. Είμαι έτοιμος να αναλάβω τα νέα μου καθήκοντα συνεχίζοντας το έργο που ξεκίνησα εδώ και δύο χρόνια. Με πολλή δουλειά και αγάπη μαζί με τους πολύτιμους συνεργάτες μου θα συνεχίσω να στηρίζω τον Πολιτισμό, έχοντας πάντα ως βασική μου αρχή ότι Πολιτισμός ίσον Ελληνισμός!».

