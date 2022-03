Αθλητικά

Δολοφονία Άλκη: Οι 12 κατηγορούμενοι - Φωτογραφίες και ονόματα

Στην δημοσιότητα δόθηκαν, ύστερα από εισαγγελική διάταξη, οι φωτογραφίες και τα στοιχεία ταυτότητας των ατόμων που έχουν συλληφθεί για την δολοφονία του 19χρονου.

Δόθηκαν στην δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες των 12 ατόμων , οι οποίοι συνελήφθησαν για την υπόθεση δολοφονίας του 19χρονου Άλκη, στην περιοχή Χαριλάου, στην Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, πρόκειται για τους:

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Αστυνομίας, «Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην προστασία του κοινωνικού συνόλου, των ανηλίκων, των ευάλωτων ή ανίσχυρων πληθυσμιακών ομάδων και προς ευχερέστερη πραγμάτωση της αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των εγκλημάτων που τελέστηκαν.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 2310-388340 και 2310-388332 του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας».

