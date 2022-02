Κοινωνία

Δολοφονία Άλκη: Το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Σε τι αποδίδεται ο θάνατος του 19χρονου σύμφωνα με το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Σε συρροή τραυμάτων αποδίδεται ο θάνατός του 19χρονου Άλκη Καμπανού, ο οποίος δολοφονήθηκε τα ξημερώματα της 1ης Φεβρουαρίου στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης, το οποίο βρίσκεται ήδη στα χέρια της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση, στο κάδρο έχουν μπει περισσότεροι από ένας φυσικοί αυτουργοί στη δολοφονία του 19χρονου. Ο δικηγόρος της οικογένειας του αδικοχαμένου Άλκη δήλωσε "ως φυσικοί αυτουργοί για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση θα κατηγορηθούν και θα συλληφθούν όλοι οι τελικώς συλληφθέντες". Ενώ, την άμεση εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσε το πανό που ανήρτησαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ στον αγώνα με την Μίντιλαντ και έγραφε "αδέρφια κρατάτε γερά", παραπέμποντας στους 12 συλληφθέντες για την δολοφονία του Άλκη. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εξέφρασε τον αποτροπιασμό της για την ανάρτηση του πανό χαρακτηρίζοντας το ντροπή και κατάπτυστο. Οι αστυνομικοί έχουν στη διάθεση τους υλικό από κάμερες ασφαλείας, μαρτυρίες και βρίσκονται κοντά στην ταυτοποίηση των οπαδών που ανήρτησαν το πανό.