Δολοφονία Άλκη - Πανό στην Τούμπα: Αίτημα Κούγια για έρευνα του ΠΑΟΚ

Η ανακοίνωση του εκπροσώπου της οικογένειας του δολοφονημένου 19χρονου για το ντροπιαστικό πανό.

Έρευνα το πανό που «σηκώθηκε» στο γήπεδο της Τούμπας, στον αγώνα του ΠΑΟΚ εναντίον της Μίντιλαντ ζήτησε ο Αλέξης Κούγιας από την ΠΑΕ.

Ο Αλέξης Κούγιας, με ανακοίνωσή του, καταδικάζει το πανό για το οποίο έγινε εισαγγελική παρέμβαση και το οποίο όπως αναφέρει, «βεβηλώνει τη μνήμη του Άλκη, τρομοκρατεί τους γονείς του, τα δυο διασωθέντα παιδιά και τους μάρτυρες κατηγορίας» ενώ προσθέτει ότι «δυσφημεί τόσο τον ιστορικό σύλλογο του ΠΑΟΚ, όσο και τους υγιείς οπαδούς του και όλη την υγιή ελληνική ποδοσφαιρική κοινωνία διεθνώς».

Η ανακοίνωση του Αλέξη Κούγια

1.Πριν από λίγο το δικηγορικό μας γραφείο παρέλαβε την ιατροδικαστική έκθεση νεκροψίας – νεκροτομής της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας και Διευθύντριας στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης Λήδας – Καλλιόπης Κοβάτση. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση ο θάνατος του αείμνηστου Αλκιβιάδη Καμπανού προήλθε από πολλαπλά τραύματα από μαχαίρια, δρεπάνια και άλλα αιχμηρά αντικείμενα στα πόδια και από πολλαπλά τραύματα από σιδηρολοστούς στο κεφάλι και έτσι δικαιώνεται ο επικεφαλής του γραφείου μας κ. Αλέξιος Κούγιας, ο οποίος από τη πρώτη στιγμή, μελετώντας την πρόχειρη ιατροδικαστική έκθεση, είχε δηλώσει ότι ως φυσικοί αυτουργοί για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση θα κατηγορηθούν και θα συλληφθούν όλοι οι τελικώς συλληφθέντες.

2. Σήμερα, κατόπιν αιτήματος της 7ης Τακτικής Ανακρίτριας Θεσσαλονίκης κας Μαγδαληνής Ηλιοπούλου, εξεδόθη διάταξη της Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης και απεφασίσθη η δημοσιοποίηση των στοιχείων ταυτότητας των δώδεκα κατηγορουμένων, καθώς και των φωτογραφιών τους που ελήφθησαν από την Υ.Ε.Ε.Β.Ε σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και τις αντίστοιχες διαδικτυακές ιστοσελίδες, για χρονικό διάστημα δύο μηνών από την έκδοση της διάταξης.

3. Το δικηγορικό μας γραφείο, ο κ. Αλέξιος Κούγιας, οι γονείς του αείμνηστου Αλκιβιάδη Καμπανού και οι δύο επιζήσαντες των αποπειρών ανθρωποκτονίας από την ανθρωποκτόνο επίθεση της εγκληματικής οργάνωσης, μέλη της οποίας ήταν οι δώδεκα συλληφθέντες, εκφράζουμε την απέχθεια μας, και ο κ. Αλέξιος Κούγιας και οι συνεργάτες του γραφείου μας που τους εκπροσωπούμε εκφράζουμε την απόλυτη απέχθεια μας προς τα στελέχη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ που στο χθεσινό διεθνές παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ επέτρεψαν στα υπόλοιπα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που αφαίρεσαν τη ζωή του Άλκη και βρίσκονται εκτός φυλακής, ελπίζουμε για λίγο χρονικό διάστημα ακόμη, να αναρτήσουν στο κεντρικότερο σημείο του γηπέδου το εμετικό από κάθε άποψη πανό συμπαράστασης στα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που αφαίρεσαν τη ζωή του αείμνηστου Άλκη Καμπανού και βρίσκονται στη φυλακή.

Είμαστε βέβαιοι ότι ο επικεφαλής της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης κύριος Παναγιωτόπουλος θα διατάξει κατεπείγουσα έρευνα για το ποια μέλη της διοικήσεως της ΠΑΕ ΠΑΟΚ είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση επέτρεψαν αυτή την ακραία παράνομη συμπεριφορά που βεβηλώνει τη μνήμη του Άλκη, τρομοκρατεί τους γονείς του, τα δυο διασωθέντα παιδιά και τους μάρτυρες κατηγορίας και δυσφημεί τόσο τον ιστορικό σύλλογο του ΠΑΟΚ, όσο και τους υγιείς οπαδούς του και όλη την υγιή ελληνική ποδοσφαιρική κοινωνία διεθνώς.

