Πόλεμος στην Ουκρανία: Ξεκίνησε το κομβόι των Ελλήνων προς Μολδαβία (εικόνες)

Ήχησαν οι σειρήνες του χωριού όπου διέμεινε η ελληνική αποστολή. Τα νεότερα από το ελληνικό κομβόι.

Ήχησαν οι σειρήνες στην πόλη Ουμάν, την ώρα που αποχωρούσε από εκεί το κομβόι με τους Έλληνες.

Τα πάνω από 40 αυτοκίνητα με Έλληνες υπηκόους και επικεφαλής τον πρέσβη της Ελλάδας στην Ουκρανία, βρίσκονταν λίγο μετά τις 9 έξω από βενζινάδικο της πόλης, ώστε να ανεφοδιαστούν και να προχωρήσουν.

Όπως μετέδωσε και νωρίτερα ο απεσταλμένος του ΑΝΤ1, Χρήστος Μαζανίτης, το καραβάνι των Ελλήνων φιλοξενήθηκε τη νύχτα σε μοναστήρι εβραϊκό στην πόλη Ούμαν.

Έφτασαν εκεί μετά από πολλά και σκληρά μπλόκα, ένα εκ των οποίων είχε πρόσφατα ανατιναχθεί.

Η ελληνική αποστολή αλλάζει συνεχώς πορεία, για λόγους ασφαλείας αλλά και λόγω των αντίξοων συνθηκών.

Χαρακτηριστικό είναι ότι, χθες διάνυσαν 270χλμ σε 14 ώρες.

