"Rouk Zouk Special": γέλιο και… χορός την Κυριακή (εικόνες)

“Σπαρταριστό” βράδυ Κυριακής προσφέρουν η Ζέτα Μακρυπούλια και οι εκλεκτοί καλεσμένοι της, που παίζουν για φιλανθρωπικό σκοπό.

Γιατί είναι ωραίες οι Κυριακές μας; Γιατί έχουν κέφι που απογειώνεται στο «ROUK ZOUK SPECIAL»!

Την Κυριακή 6 Μαρτίου, στις 20:00 η Ζέτα Μακρυπούλια κάνει παιχνίδι με 10 εκλεκτούς καλεσμένους, που ρουκζουκάρουν χωρίς… μέτρο και για καλό σκοπό, για την ενίσχυση της «ΕΛΕΠΑΠ».

Οι δύο ομάδες έχουν άρωμα… κινηματογράφου και δηλώνουν έτοιμες για όλα! Το «ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΣ» των Παντελή Καναράκη, Γιώργου Παράσχου, Στεφανίας Γκουρνέλου, Γιάννας Ζιάννη και Άννας Αθανασιάδη έρχεται αντιμέτωπο με το «ΣΙΝΕ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΝ» των Λάζαρου Βασιλείου, Θεοφίλη Πασχάλη, Αλεξίας Μουστάκα, Αγγελικής Ξένου και Θεοδόση Φυλακτού.

Μια απολαυστική βραδιά κατά τη διάρκεια της οποίας γίνεται χαμός από χορογραφίες, με τη Ζέτα Μακρυπούλια να διδάσκει νέες χορευτικές κινήσεις στον Παντελή Καναράκη και την Αγγελική Ξένου να διδάσκει στην Ζέτα αφρικανικούς χορούς!

ΣΤΑ HIGHLIGHTS ΤΗΣ ΒΡΑΔΙΑΣ

Με ποια αφορμή μας μαθαίνει ο Θεοδόσης Φυλακτός μια παραλλαγή της μαγειρίτσας με μαϊντανό;

Αλήθεια, ποιο είναι το κριτήριο του Παντελή Καναράκη για να συνεργαστείς μαζί του;

Γιατί οι παίκτες μας αυτή την Κυριακή είναι επιπέδου… Στέφανου Τσιτσιπά;

Η Άννα Αθανασιάδη ξέρει τα τραγούδια, ξέρει να τα χορεύει μοναδικά, αλλά θυμάται και τα ονόματα των καλλιτεχνών που τα ερμηνεύουν;

Στο «Μας κούφανες» μαθαίνουμε πως η Κούλα είναι η Νο1 κομμώτρια, αλλά και μία αποκλειστική είδηση: Τι έκανε η Άννα Βίσση στην Δέσποινα Βανδή.

Πόσο θα παρεξηγηθεί η Άννα Αθανασιάδη με τη Γιάννα Ζιάννη, επειδή δε θυμάται το όνομα της «σχέσης» της;

Το πιο παρεΐστικο τηλεπαιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης, με την Ζέτα Μακρυπούλια, έρχεται κάθε Κυριακή στον ΑΝΤ1 και κάνει τα βράδια μας συναρπαστικά!

Συντελεστές:

Executive Producer : Αγλαΐα Λάτσιου

: Αγλαΐα Λάτσιου Project Manager : Περικλής Ασπρούλιας

: Περικλής Ασπρούλιας Οργάνωση Παραγωγής: Ράνια Πεγιάζη

Ράνια Πεγιάζη Διεύθυνση Παραγωγής: Πέτρος Παπουτσάκης

Πέτρος Παπουτσάκης Σκηνοθεσία : Κώστας Υφαντής

: Κώστας Υφαντής Βοηθός Σκηνοθέτης: Γιώργος Καληώρας

Γιώργος Καληώρας Αρχισυνταξία : Μαρία Ντρούβα

: Μαρία Ντρούβα Επιμέλεια Καλεσμένων: Κατερίνα Παπαμερή, Αντώνης Θυσιάδης

#RoukZoukSpecial

Instagram: @roukzouk.official

«Rouk Zouk Special»: Κάθε Κυριακή στις 20:00.

