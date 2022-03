Life

Νέες καταγγελίες σε βάρος του πρώην ντράμερ των Πυξ Λαξ

Ακόμα πέντε καταγγελίες από ανήλικες σε βάρος του πρώην ντράμερ των Πυξ Λαξ μπαίνουν στο μικροσκόπιο της εισαγγελίας.

Εκτός από τις πέντε μηνύσεις που έχουν υποβληθεί στην Εισαγγελία και αφορούν σε ανήλικες που έχουν καταγγείλει ότι δέχθηκαν σεξουαλικές επιθέσεις από τον μουσικό, ακόμα πέντε κοπέλες σύμφωνα με πληροφορίες έδωσαν κατάθεση στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας και υποστήριξαν ότι είναι θύματα του ντράμερ των Πυξ Λαξ.

Τα όσα έχουν περιγράψει στις καταθέσεις τους προκαλούν αποτροπιασμό.

Μία κοπέλα φέρεται να περιγράφει: «Μια μέρα στα μέσα περίπου των διακοπών εγώ ο Γ. ( σ.σ εννοεί τον εγκαλούμενο) και κάτι άλλα κοριτσάκια παίζαμε μέσα στη θάλασσα. Κατά τη διάρκεια αυτή ο μηνυόμενος με πλησίασε και κάνοντας ένα αστείο «για το κατούρημα στη θάλασσα», βρήκε αφορμή και μου έπιασε το αιδοίο. Εκείνη τη στιγμή ταράχτηκα, ένιωσα αμήχανα χωρίς να καταλάβω το λόγο καθώς δεν μπορούσα να αντιληφθώ γιατί κάποιος να σε πιάσει σε εκείνο το σημείο. Ύστερα από το συμβάν βρήκα αφορμή να βγω από τη θάλασσα και έκτοτε άρχισα να τον αποφεύγω.

Την επόμενη χρονιά, το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα βρισκόταν και πάλι εκεί, στο ίδιο σημείο. Τον έβλεπα να συνεχίζει να πλησιάζει τα παιδιά των παραθεριστών και δήθεν «να παίζει» μαζί τους.

Αυτό που μου έκανε ο μηνυόμενος με τάραξε. Για αυτό έρχομαι μπροστά και καταθέτω τα όσα συνέβησαν ώστε να μην πέσει κανένα άλλο κορίτσι θύμα του, έχοντας πλέον πλήρη συνείδηση του ότι αυτό που υπέστην από τον συγκεκριμένο άνθρωπο είναι σοβαρό αδίκημα».

Σε άλλη καταγγελία αναφέρεται: «Τον μηνυόμενο η οικογένειά μου τον γνώριζε χρόνια, καθώς ήταν γείτονας. Όταν άρχισε η νέα σχολική χρονιά πήγα δύο φορές σε παιδοψυχολόγο για να με βοηθήσει. Πολλές φορές αυτός ερχόταν να πάρει τις κόρες του από το σχολείο και ο μεγαλύτερός μου φόβος ήταν μήπως μου έλεγε να πάρει μαζί κι εμένα να με γυρίσει, γιατί μέναμε κοντά. Οι γονείς μου δε με άφησαν να ξαναπάω στο σπίτι τους και η μητέρα μου πάντα μου έλεγα να μην περνάω ούτε απέξω. Εκείνο το καλοκαίρι φιλοξενούσα και την …η οποία έμενε τότε στο εξωτερικό και ερχόταν και έμενε μαζί μας κάθε καλοκαίρι.

Μας πρότεινε να παίξουμε στον υπολογιστή το ηλεκτρονικό παιχνίδι “…”, στο οποίο πρωταγωνιστούσε ο χαρακτήρας ..,..πολύ δημοφιλής στα κορίτσια της ηλικίας μου. Τα κορίτσια κοιτούσαν την οθόνη του υπολογιστή και αυτός βρήκε την ευκαιρία να βάλει το χέρι του μέσα από το εσώρουχό μου και άρχισε να τρίβει τα δάχτυλά του στο αιδοίο μου, ανάμεσα στα πόδια μου. Προσπάθησα να σηκωθώ εκείνη την στιγμή αλλά με έπιασε από τα μπράτσα και με τράβηξε πάνω στο μόριό του και συνέχισε να με χαϊδεύει και να τρίβει σε εκείνο το σημείο».

Σύμφωνα με τον κ. Παναγιώτη Παπαϊωάννου, δικηγόρο θυμάτων στην υπόθεση, οι καταγγελίες θα ξεπεράσουν τις δέκα, καθώς εκτιμά ότι και άλλες γυναίκες θα προσέλθουν να καταθέσουν στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας. Όπως δήλωσε:

«Με ταχύτατους ρυθμούς και αλλεπάλληλες αποκαλύψεις με λεπτομέρειες που προκαλούν αποστροφή ολοκληρώνεται η πρώτη φάση της προκαταρκτικής εξέτασης για σωρεία γενετήσεων πράξεων τις οποίες τελούσε επί σειρά ετών κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, σε βάρος τουλάχιστον δέκα (10) όπως γίνεται μέχρι σήμερα γνωστό ανηλίκων κοριτσιών, όλων θυμάτων του ήδη καταδικασθέντος πρωτοδίκως σε 12ετή κάθειρξη για αποπλάνηση ανηλίκου ντράμερ του διάσημου μουσικού συγκροτήματος των Πυξ Λαξ, Γ.Γ.

Στις 14/2/2022, μετά από παραγγελία του Εισαγγελέως Πλημ/κών Αθηνών που είχε παραλάβει και μελετήσει την υποβληθείσα πριν δύο εβδομάδες μηνυτήρια αναφορά πέντε (5), αγνώστων μεταξύ τους, ενηλίκων γυναικών που τον καταμήνυαν ότι τις είχε κακοποιήσει όταν ήταν μεταξύ 8 και 13 ετών σε διάφορους τόπους και χρόνους, διατάχθηκε κατεπειγόντως η διεξαγωγή προανακριτικών πράξεων που θα διερευνούσαν το ποιόν των καταγγελιών αυτών. Μέσα σε μία εβδομάδα, αυτές διπλασιάστηκαν, ενώ ακόμη περισσότερες αναμένεται να δουν το φως της δημοσιότητας.

Ο ασκός του Αιόλου όχι μόνον άνοιξε, αλλά απελευθέρωσε σαρωτικούς ανέμους, που αλλάζουν το τοπίο σε σχέση με το απεχθές έγκλημα της σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, το οποίο μέχρι τις μέρες μας χαρακτηριζόταν από τη δυσκολία της αποκάλυψης και της προσφυγής στις αρχές. Αυτή τη φορά η πολλπλότητα των θυμάτων, ο υψηλού προφίλ δράστης και το ειδεχθές των αδικημάτων υπερκέρασαν τον φόβο, τη ντροπή, τους δισταγμούς και τις ενοχές των θυμάτων και των οικείων τους

Πέρα από την πρώτη, λοιπόν, υπόθεση, για την οποία ο Γ.Γ. είχε καταδικαστεί το 2019 σε 12ετή κάθειρξη για κατ΄ εξακολούθηση τέλεση γενετήσιων πράξεων σε βάρος μιας ανήλικης που τότε (μεταξύ 2011 και 2013) ήταν 6 ως 8 ετών -και ενώ ακόμη κυκλοφορεί ελεύθερος με όρους μέχρι το Εφετείο του, που έχει προσδιορισθεί για τις 11 Απριλίου 2022 – προέκυψαν τουλάχιστον 10 νέες περιπτώσεις, που σχετίζονται με αδικήματα που εχουν τελεσθεί έως και το 2018 με 2019. Όσο δηλαδή εκκρεμούσε η πρώτη υπόθεση, για την οποία είχε κληθεί για πρώτη φορά σε απολογία ο Γ.Γ. το 2015, φαίνεται ότι εξακολουθούσε απτόητος έναν τρόπο ζωής που σχετιζόταν άμεσα με την σεξουαλική κακοποίηση ανήλικων κοριτσιών, όπου βρισκόταν και όποτε μπορούσε.

Είναι εντυπωσιακό ότι ορισμένες άγνωστες στις μηνύτριες γυναίκες προσήλθαν αυτοβούλως στη διεξαγόμενη προκαταρκτική εξέταση, ενώ ακόμη περισσότερες κινούνται επιπλέον και με νέες μηνύσεις εις βάρος του Γ.Γ. και για άλλα επεισόδια εξακολουθητικής σεξουαλικής κακοποίησης, ορισμένα από τα οποία συμπεριλαμβάνουν και άσκηση βίας».

