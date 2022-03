Γονιός γίνεσαι μέρα με τη μέρα

Υγεία - Περιβάλλον

Γράφει ο Νικόλαος Βουδούρης, Παιδίατρος, Συντονιστής Νεογνολογικού Τμήματος Ορόφων ΜΗΤΕΡΑ.

Τέλειος γονιός δε γίνεσαι ποτέ. Πάντα όμως μπορείς να γίνεις καλύτερος...

Κάθε νεογέννητο μωρό είναι πηγή μεγάλης και ανεκτίμητης ευτυχίας. Παράλληλα όμως, ο νέος αυτός ρόλος του γονέα μας γεμίζει με έντονο άγχος, αρκετή κούραση και πολλές ευθύνες.

Οι περισσότεροι από εμάς, πριν φέρουμε στον κόσμο τα παιδιά μας, ίσως θεωρούσαμε ότι δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο να τα μεγαλώσουμε. Ενδεχομένως και να πιστεύαμε ότι η γέννηση ενός παιδιού φέρνει αυτόματα και τη γνώση. Ωστόσο, όταν έρχεται η στιγμή να φέρουμε στον κόσμο το δικό μας παιδί, συνειδητοποιούμε μέρα με τη μέρα, πως ο ρόλος του γονιού δεν έρχεται αυτόματα με τη γέννα.

Η απόκτηση ενός παιδιού, κατέχει σημαντική θέση στη ζωή μας και δημιουργεί ψυχολογική ένταση, η οποία είναι απολύτως φυσιολογική και αναμενόμενη.

Με τη γέννα έρχεται η συνειδητοποίηση πόσο απροετοίμαστοι και ίσως «αδιάβαστοι» είμαστε για τον σπουδαίο αυτό ρόλο που μας έχει ανατεθεί, τον ρόλο του γονέα.

Κάθε μέρα που περνά, μία νέα δυσκολία, μία αναπάντεχη στιγμή, μια απροσδόκητη αντίδραση ζητά από εμάς να τοποθετηθούμε, να αντιδράσουμε, να απαντήσουμε σωστά ως γονείς.

Πίσω από κάθε ευτυχισμένο παιδί, βρίσκεται ένας γονιός που συνεχώς μαθαίνει

Ένας γονιός που συνειδητοποιεί πόσα λίγα γνωρίζει για να μεγαλώσει σωστά ένα παιδί και επιθυμεί να μάθει κάνοντας όσο γίνεται λιγότερο «σοβαρά» λάθη.

Ένας γονιός που προσπαθεί να λύσει τη δύσκολη εξίσωση της αγάπης και της ανατροφής με όρια. Ένας γονιός που γνωρίζει πως το παιδί του μεγαλώνει, το ίδιο κάνει και αυτός. Μαθαίνει από τα λάθη του, απολαμβάνει τα «σωστά» του και γίνεται γονιός, όπως τον θέλει ο ρόλος του, βήμα- βήμα, μέρα με τη μέρα, για το υπόλοιπο της ζωής του.

«Τέλειος γονιός δεν υπάρχει!»

Η ανατροφή του παιδιού είναι μια τέχνη που μαθαίνεται. Το ίδιο παιδί αλλάζει σε κάθε φάση της ζωής του, εξελίσσεται και εξελισσόμαστε και εμείς μαζί του, ως γονείς.

Στην πραγματικότητα, παίζουμε το ρόλο του γονιού αυτοσχεδιάζοντας. Ακόμη κι ο τρόπος που εκφράζουμε την αγάπη μας στο παιδί, θέλει προσοχή. Αρκεί να κάνουμε την αυτοκριτική και να μη συνεχίζουμε αποτυχημένες τακτικές. Εξετάσεις δίνουμε καθημερινά με κριτή το παιδί μας.

Πώς μπορούμε να απολαύσουμε αυτή την υπεροχή περίοδο;

Υπάρχουν ορισμένες στιγμές πχ όταν το νεογέννητο βρέφος σας κοιμάται, που καταλαβαίνετε απόλυτα όλα αυτά που σας έλεγαν περί συμπλήρωσης της οικογενειακής σας ευτυχίας.

Στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας όμως, όταν κλαίει, λερώνεται και δημιουργεί στοίβες από άπλυτα ρούχα και αντικείμενα είναι αρκετά δύσκολο να δείτε αυτή την πλευρά των πραγμάτων. Δεν χρειάζεται καν να αναφερθούμε στη σωματική σας κατάσταση. Αδυνατείτε να θυμηθείτε την τελευταία φορά που καταφέρατε να κοιμηθείτε σαν άνθρωποι, πονάτε σχεδόν στο σύνολο του σώματός σας και συχνά ξεχνάτε να ικανοποιήσετε πολλές βασικές σας ανάγκες.

Τι μπορείτε να κάνετε για να διατηρήσετε τη ψυχική σας υγεία αλλά και να απολαύσετε τις στιγμές με το μωρό σας ως νέοι γονείς;

Διαχειριστείτε τις προσδοκίες που έχετε για το παιδί σας

Δεν είστε κακός γονιός εάν συχνά αναπολείτε τη ζωή σας πριν έρθει το μωρό.

Όλοι οι γονείς κουράζονται κι αγανακτούν και νιώθουν εξαντλημένοι κάποια στιγμή. Δεν αποτελείτε εξαίρεση. Είστε φυσιολογικοί άνθρωποι με συγκεκριμένες δυνατότητες αλλά και αδυναμίες. Δε χρειάζεται και δεν πρέπει να προσδοκάτε να φτάσετε την τελειότητα. Αρκεί που προσπαθείτε να γίνετε όσο καλύτεροι μπορείτε.

Προσαρμοστείτε στα νέα δεδομένα

Ορισμένοι από τους δεσμούς σας με την οικογένεια και τους φίλους θα γίνουν ισχυρότεροι, ενώ άλλοι μπορεί να εξασθενήσουν. Μερικοί άνθρωποι θα καταλάβουν τι περνάτε, και άλλοι όχι. Το μωρό, σας χρειάζεται και θα απαιτήσει μεγάλο μέρος της προσοχής, του χρόνου και της ενέργειάς σας. Προσπαθήστε να επικοινωνήσετε με την οικογένεια και τους φίλους σας ή βρείτε άλλες νέες μητέρες για να ανταλλάξετε εμπειρίες.

Επικοινωνήστε μεταξύ σας

Ξέρετε ποιος θα καταλάβει απόλυτα τα προβλήματά σας; Ο/η σύντροφός σας. Ακόμη και αν η σχέση σας δείχνει σημεία φθοράς μετά τον ερχομό του παιδιού, αυτό πιθανότατα οφείλεται στη κοινή ψυχική σας κατάσταση. Και έτσι να μην είναι, ζητώντας βοήθεια από το σύντροφό σας όταν αισθάνεστε πιεσμένοι, βοηθάτε και τον εαυτό σας αλλά και τη σχέση σας.

Αποδεχθείτε την άγνοια σας

Σίγουρα θα υπάρξουν στιγμές που θα φανείτε απροετοίμαστοι. Μαθαίνετε τη «δουλειά» σας ως γονείς τη στιγμή που την κάνετε, και αυτό ακριβώς κάνουν και όλοι οι υπόλοιποι. Μην εξαντλείτε τον εαυτό σας για να προβλέψετε τα πάντα και μην απογοητεύεστε όταν δεν είστε σίγουροι για το πώς θα αντιμετωπίσετε μια κατάσταση.

Μην συγκρίνετε τον εαυτό σας με άλλους

Μην προσπαθείτε να το συγκρίνεστε με το πρότυπο που έχετε διαμορφώσει βάσει των προσδοκιών σας.

Μη συγκρίνετε τον εαυτό σας με τους ιδανικούς γονείς που προβάλλονται κάποιες φορές μέσα από τη λογοτεχνία, τον κινηματογράφο, την τηλεόραση και τα περιοδικά.

Η εικόνα άλλων γονιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ίσως σας δημιουργεί την εντύπωση ότι δεν τα καταφέρνετε αρκετά καλά. Όμως, μαντέψτε: Όπως κανείς δεν είναι αψεγάδιαστος, έτσι δεν μπορεί και να έχει ταυτόχρονα την τέλεια δουλειά, το τέλειο σώμα και τον τέλειο ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά του.

Μια γυναίκα και ένας άνδρας, προκειμένου να γίνουν καλοί γονείς και να απολαύσουν τη γονική ιδιότητα πρέπει πρώτα να έχουν κατανοήσει τις ανάγκες του ίδιου τους του εαυτού αλλά και τις επιπτώσεις της απόκτησης παιδιού.

Η γονική ιδιότητα, είναι δέσμευση ζωής είναι δέσμευση χρόνου, ενέργειας και συναισθημάτων που δεν χωρούν «άδεια», αλλά αντίθετα μας απασχολεί μέρα και νύχτα για όλη μας τη ζωή. Ο ρόλος του γονιού είναι αμετάκλητος και συνεχής.

Η ανατροφή ενός παιδιού απαιτεί θυσίες, όμως εμείς θα σας συμβουλεύαμε να κάνετε τις θυσίες που εσείς αντέχετε.

*Άρθρο του Νικόλαου Βουδούρη, Παιδίατρου, Συντονιστή Νεογνολογικού Τμήματος Ορόφων ΜΗΤΕΡΑ.