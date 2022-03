Οικονομία

Μητσοτάκης: η ανάπτυξη του 2021 είναι “γραμμή άμυνας” για τις δυσκολίες, λόγω της ακρίβειας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα ναυπηγεία της Σύρου επισκέφτηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και μεταξύ άλλων δήλωσε χαρούμενος για την εξαιρετική δουλειά που γίνεται.

«Χαίρομαι ιδιαίτερα που με τη βοήθεια όλων όσοι εμπλέκονται σε αυτή την πολύ μεγάλη εθνική επιτυχία, του επενδυτή, των εργαζομένων, της Περιφέρειας, όλων των τοπικών φορέων, επισκέπτομαι σήμερα ένα ναυπηγείο το οποίο πραγματικά σφύζει από ζωή. Δεν νοείται Σύρος χωρίς ναυπηγείο. Συνεισφέρετε περίπου το 15% του ΑΕΠ του νησιού και παραπάνω από 500 καλές θέσεις εργασίας, με τεχνίτες, προκομμένους ανθρώπους, οι οποίοι δουλεύετε σε ένα κλάδο ο οποίος είναι τόσο σημαντικός για την πατρίδα μας», ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια της επίσκεψής του στα Ναυπηγεία Σύρου ONEX Neorion Shipyards, και υπενθύμισε την πρώτη φορά που είχε επισκεφθεί το ναυπηγείο.

«Θυμάμαι την πρώτη μου επίσκεψη στην Σύρο, όταν ακόμα το ζήτημα των Ναυπηγείων παρέπαιε, την ανησυχία στα μάτια των εκπροσώπων των εργαζομένων. Τότε, ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γνωρίζοντας και το επενδυτικό ενδιαφέρον το οποίο υπήρχε για το Νεώριο, είχα δώσει τη διαβεβαίωση ότι θα ξεπεράσουμε όλα τα γραφειοκρατικά και διοικητικά εμπόδια έτσι ώστε το Ναυπηγείο εδώ της Σύρου να λειτουργήσει και πάλι», ανέφερε ο Πρωθυπουργός.

«Χαίρομαι, επίσης, ιδιαίτερα κάθε φορά που μιλώ με Έλληνες πλοιοκτήτες, οι οποίοι μου μιλούν με τα καλύτερα λόγια για τη σπουδαία δουλειά που γίνεται εδώ στην Σύρο. Για την παραγωγικότητά σας, για την ταχύτητα, για την ποιότητα της δουλειάς σας. Και αυτό είναι μία πολύ μεγάλη παρακαταθήκη για την εθνική οικονομία. Δεν γίνεται η χώρα μας να έχει τον μεγαλύτερο ελληνόκτητο στόλο στον κόσμο και ταυτόχρονα να μην έχει ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία», υπογράμμισε.

«Πολύ χαίρομαι, λοιπόν, που εδώ τα έχετε καταφέρει. Τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει εάν δεν βάζατε εσείς οι εργαζόμενοι πρώτοι πλάτη. Χρειάστηκε να παρθούν δύσκολες αποφάσεις. Κόψαμε γόρδιους δεσμούς, προβλήματα τα οποία έρχονταν από το παρελθόν. Τα λύσαμε και σήμερα αυτό το οποίο βλέπω, ένα ναυπηγείο γεμάτο πλοία να περιμένουν, πολλούς εργαζόμενους, είναι η καλύτερη απόδειξη ότι και τα πιο σύνθετα προβλήματα μπορούν να λύνονται», πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός.

«Έτσι οραματιζόμαστε την ανάπτυξη στη χώρα μας. Πάνω από όλα όταν μιλάμε για ανάπτυξη, μιλάμε για καλές δουλειές. Και πόσω μάλλον σε ένα νησί σαν την Σύρο, με μία τόσο βαριά ιστορία των ναυπηγείων ταυτισμένη με την ιστορία της πρωτεύουσας των Κυκλάδων», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Σας εύχομαι ολόψυχα, από καρδιάς, καλή δύναμη, προσοχή πάντα στη δουλειά σας. Εύχομαι στη διοίκηση να εξακολουθεί να επενδύει στο ναυπηγείο, να κάνουμε όλες εκείνες τις παρεμβάσεις έτσι ώστε η δουλειά αυτή, η βαριά δουλειά, να γίνεται όσο πιο φιλική προς το περιβάλλον και ξέρω ότι έχουν γίνει δουλειές σε αυτή την κατεύθυνση. Εμείς θα στηρίξουμε σε όλες τις κατευθύνσεις, να βάλουμε νέα τεχνολογία στο ναυπηγείο, να επενδύσουμε στην κατάρτιση, κάτι το οποίο θα έχουμε την ευκαιρία να ανακοινώσουμε σήμερα, να μπαίνουν νέοι τεχνίτες, η επόμενη γενιά, να καταλαβαίνει ότι η δουλειά αυτή είναι μία δουλειά που αξίζει τον κόπο να την ακολουθεί κανείς», είπε ο κ. Μητσοτάκης.

«Θα είμαστε κοντά σε αυτή την επένδυση, όπως είμαστε κοντά σε κάθε παραγωγική επένδυση στη χώρα η οποία δημιουργεί θέσεις εργασίας. Να είστε καλά, καλή δύναμη και συγχαρητήρια και πάλι σε όλες και σε όλους», κατέληξε στην τοποθέτησή του ο Πρωθυπουργός.

Αναβίωση ενός ισχυρού κλάδου

Τα Ναυπηγεία Σύρου, αποτελούν απόδειξη της ανάκαμψης του ναυπηγοεπισκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα και της τόνωσης της βιομηχανικής δραστηριότητας.

Η ιδιοκτήτρια ONEX έχει επενδύσει περισσότερα από 30 εκατομμύρια ευρώ στην μονάδα στο Νεώριο, καλύπτοντας παλιές οφειλές αλλά και αναβαθμίζοντας τις υποδομές.

Αποτέλεσμα είναι ότι πλέον τα ναυπηγεία απασχολούν 600 καλά αμειβόμενους εργαζόμενους, τη στιγμή που παλαιότερα διέθεταν 180 που ήταν απλήρωτοι επί χρόνια, και εξυπηρετεί περίπου 100 πλοία ανά έτος, πενταπλάσια σε σχέση με πριν.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στο νησί υπογράφονται σήμερα έξι συμφωνίες προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας, με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος, την εκπαίδευση - κατάρτιση και την ανάπτυξη νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων, ειδικά στον τομέα της ενέργειας.

Σε αυτές περιλαμβάνεται πρωτοβουλία για την κυβερνητική στήριξη της εκπαίδευσης νέων εργαζομένων για τη βιομηχανική ανασυγκρότηση, η οποία θα υλοποιηθεί μέσω μνημονίου συνεργασίας που υπογράφηκε από τον Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γιώργου Βούτσινου, και την ONEX Neorion Shipyards.

«Υπάρχει ένα πλήρως μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση», είπε ο κ. Βούτσινος, κατά τη διάρκεια σύσκεψης που έγινε στα γραφεία της εταιρείας. «Στόχος είναι να βρούμε τις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας, κι ένας από τους σπουδαιότερους μοχλούς αναπτυξης είναι το εξειδικευμένο προσωπικό», προσέθεσε.

Ο Γενικός Γραμματέας τόνισε ότι έχουν επιλεγεί οι ειδικοτητες, όπως ελασματουργοί, σωληνουργοί και οξυγονοκολλητές, οι οποίες παρέχουν άμεση επαγγελματική αποκατάσταση και υψηλές αμοιβές. Προσέθεσε ότι στόχος είναι να ιδρυθεί στη Συρο η πρώτη σχολή κατάρτισης επιπέδου 3, σε συνεργασία με το Ναυπηγείο.

Οι συμφωνίες που υπογράφηκαν προβλέπουν επίσης εταιρική συμφωνία της ONEX Shipyards & Technologies με την Interamerican για την κάλυψη περιστατικών αερομεταφοράς σε νοσοκομεία της Αθήνας, συνεργασία μεταξύ του Κέντρου Καινοτομίας Aegean Neorion Innovation Center και του Πανεπιστημίου Αιγαίου για ερευνητικές δραστηριότητες, και συνεργασία της ONEX με την Arab Shipbuilding and Repair Yard από το Μπαχρέιν σε σειρά δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο και των κυβερνητικών πρωτοβουλιών για ανάπτυξη δεσμών μεταξύ των δύο χωρών.

Επισφραγίστηκε ακόμα σύμπραξη των εταιρειών Ocean Energy, ΕΤΒ Energy Technologies and Biofuels και ONEX για την ανάπτυξη «Πρωτοτύπου ασφαλούς κυματικής ενέργειας» (Wave Energy Pilot Program, WEPP), η οποία μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη μετάβαση στην πράσινη ηλεκτροπαραγωγή, ειδικά σε νησιωτικές περιοχές οι οποίες σήμερα βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε ορυκτά καύσιμα.

Υπογράφηκε τέλος σύμφωνο ΕΛΚΕΘΕ - ONEX για μελέτη της κατάστασης του βυθού του Λιμανιού Ερμούπολης, ώστε να αποτυπωθούν οι συνέπειες των διάφορων χρήσεων σε βάθος δεκαετιών και να δρομολογηθούν οι όποιες ενέργειες αποκατάστασης κριθούν αναγκαίες.

Στη σύσκεψη έλαβαν επίσης μέρος ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων Γιώργος Λεονταρίτης, η πρώην Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Βίκυ Λοΐζου, οι βουλευτές Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Βρούτσης, Κατερίνα Μονογυιού και Φίλιππος Φόρτωμας, ο Δήμαρχος Σύρου Νίκος Λειβαδάρας, ο Πρόεδρος και CEO του Ομίλου ONEX Shipyards & Technologies Πάνος Ξενοκώστας, ο Αντιπρόεδρος και CFO του Ομίλου Ιωάννης Σταματόπουλος, ο Γενικός Διευθυντής της ΟΝΕΧ Neorion Shipyards Βασίλης Σαββίδης, ο Οικονομικός Διευθυντής της εταιρείας Ιωάννης Πασχαλίδης και ο Διευθυντής Παραγωγής της, Απόστολος Καλογεράκης.

Ο Μητσοτάκης για την ΕΛΣΤΑΤ και την ανάπτυξη του 2021

Μετά τη συζήτηση που είχε με τους εργαζόμενους στα Ναυπηγεία Σύρου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Δημαρχείο του νησιού, το Επιμελητήριο Κυκλάδων και την Περιφερειακή Ενότητα Σύρου.

«Έρχομαι σε μία συγκυρία δύσκολη αλλά ταυτόχρονα ενδιαφέρουσα. Είναι γνωστές οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει όλος ο πλανήτης από τις τραγικές γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ουκρανία. Είμαι όμως ταυτόχρονα και αισιόδοξος ότι θα μπορέσουμε ως χώρα και ως οικονομία να ξεπεράσουμε αυτές τις προσωρινές αναταράξεις», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Επιμελητήριο Κυκλάδων.

Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την ανάπτυξη το 2021, που ανήλθε σε 8,3%, «είναι μία καλή γραμμή άμυνας απέναντι στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε τώρα λόγω της ακρίβειας».

Παράλληλα εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία του τουρισμού. «Είμαστε πολύ αισιόδοξοι -κάτι το οποίο ενδιαφέρει ιδιαίτερα τις Κυκλάδες- για την τουριστική περίοδο του 2022. Δεν εκτιμώ ότι θα έχουμε σημαντικές επιπτώσεις από τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Όλοι οι πρόδρομοι δείκτες είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικοί και προσβλέπουμε σε μία πολύ καλή τουριστική περίοδο» ανέφερε.

Επενδύσεις για καλύτερους μισθούς και εισοδήματα για όλους

«Παρακολουθώ με ενδιαφέρον», τόνισε ο Πρωθυπουργός, «όλες τις δράσεις επιχειρηματικότητας οι οποίες αναπτύσσονται από το Επιμελητήριο, συνολικά στις Κυκλάδες. Οι Κυκλάδες είναι μία πολύ ζωντανή γωνιά της πατρίδας μας ως προς την επιχειρηματικότητα και θέλω να διακρίνω ιδιαίτερα από τα στοιχεία της ανάκαμψης το γεγονός ότι αυξάνονται πολύ στη χώρα μας οι επενδύσεις. Επενδύσεις σημαίνει καινούργιες θέσεις εργασίας και τελικά βέβαια σημαίνει καλύτερους μισθούς και καλύτερα εισοδήματα για όλους τους Έλληνες πολίτες».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και πάλι στο Νεώριο, όπου μετά τις ενέργειες που έγιναν για τη διάσωσή του εργάζονται πλέον 600 εργαζόμενοι. Στη συνέχεια, στην Περιφερειακή Ενότητα Σύρου, ο Πρωθυπουργός ήταν παρών στην υπογραφή των συμφωνιών από την πλευρά των Ναυπηγείων που εξασφαλίζουν τη δυνατότητα αερομεταφοράς για ιατρικούς λόγους από τη Σύρο σε νοσοκομεία της Αθήνας για το σύνολο του πληθυσμού, δρομολογούν τις ερευνητικές δραστηριότητες του Πανεπιστημίου Αιγαίου καθώς και τη μελέτη του ΕΛΚΕΘΕ για την κατάσταση του βυθού του λιμανιού της Ερμούπολης, ώστε να γίνουν όποιες ενέργειες αποκατάστασης κριθούν αναγκαίες.

Ειδήσεις σήμερα:

Έγκλημα στην Ανδραβίδα: ο ύποπτος του μακελειού πυροβολούσε κόσμο

Δένδιας για Ουκρανία: Η σοβαρότερη απειλή στον 21ο αιώνα

Νέες καταγγελίες σε βάρος του πρώην ντράμερ των Πυξ Λαξ