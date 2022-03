Οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ: Ανάπτυξη 8,3% το 2021 στην Ελλάδα

Τι αναφέρουν τα πρώτα στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Πως "έτρεξε" το δ' τρίμηνο, εν μέσω πανδημίας και ενεργειακής κρίσης. Τι δηλώνουν Σταϊκούρας και Γεωργιάδης.

Με ρυθμό 8,3% «έτρεξε» η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας πέρυσι, με το ΑΕΠ να αυξάνεται στα 181 δισ. ευρώ από 167,1 δισ. ευρώ το 2020. Παράλληλα, σύμφωνα με τους τριμηνιαίους εθνικούς λογαριασμούς της ΕΛΣΤΑΤ, το ΑΕΠ αυξήθηκε το δ' τρίμηνο πέρυσι κατά 7,7% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020, ενώ παρουσίασε αύξηση 0,4% σε σύγκριση με το γ' τρίμηνο του 2021.

Σε ετήσια σύγκριση (δ' τρίμηνο 2021 προς δ' τρίμηνο 2020), η άνοδος του ΑΕΠ οφείλεται στις εξής μεταβολές των κυριότερων μακροοικονομικών μεγεθών:

-Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση 8,8% (η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε 9,7%, ενώ αυτή της Γενικής Κυβέρνησης μειώθηκε 0,8%).

-Οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου) αυξήθηκαν 24,1%.

-Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση 24,1% (οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 4,1%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν 63,2%).

-Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση 33,2% (οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 29,8% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν 43,4%).

Ενώ, το δ' τρίμηνο 2021 προς το γ' τρίμηνο 2021 υπήρξαν οι εξής μεταβολές:

Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε 1,9% (η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε 2% και εκείνη της Γενικής Κυβέρνησης μειώθηκε 2,3%).

Οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου) αυξήθηκαν 1,8%.

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση 7,3% (οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν 0,3%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν 9,5%).

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση 5,8% (οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 10,4%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν 6%).

Κοινή δήλωση Σταϊκούρα - Γεωργιάδη σχετικά με την πρώτη εκτίμηση της ΕΛΣΤΑΤ

Σε κοινή δήλωση των κ. Σταϊκούρα και Γεωργιάδη, αναφέρονται τα εξής:

«Η Ελληνική οικονομία, εν μέσω δυσμενούς περιβάλλοντος, ανέκαμψε ισχυρά το 2021, καλύπτοντας σχεδόν το σύνολο των απωλειών του 2020. Σήμερα, η ΕΛΣΤΑΤ, δημοσιοποίησε τα προσωρινά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Το 4ο τρίμηνο του 2021, το ΑΕΠ της χώρας αυξήθηκε κατά 7,7% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020, με αποτέλεσμα ο ρυθμός μεγέθυνσης της οικονομίας – για το σύνολο του έτους – να διαμορφώνεται στο 8,3%. Δηλαδή, η ανάκαμψη ξεπέρασε όλες τις αρχικές προβλέψεις και αναμένεται – σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – να είναι από τις υψηλότερες στην ευρωζώνη.

Θετικό για τις προοπτικές της οικονομίας είναι το γεγονός ότι η ανάκαμψη αυτή εδράζεται, μεταξύ άλλων, στη σημαντική ενίσχυση των επενδύσεων και των καθαρών εξαγωγών. Επενδύσεις που εκτιμάται ότι θα παρουσιάσουν τη 2η μεγαλύτερη αύξηση στην ευρωζώνη και εξαγωγές που διαμορφώνονται σε ιστορικά υψηλό επίπεδο. Η εξέλιξη αυτή συνοδεύεται από σημαντική συρρίκνωση της ανεργίας και στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, μέσα από συνεχείς μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Τα ανωτέρω επιβεβαιώνουν την ορθότητα της οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης, εν μέσω διαδοχικών εξωγενών κρίσεων, και συνιστούν μία γραμμή άμυνας της κοινωνίας απέναντι στην ακρίβεια.

Είναι, βέβαια, γεγονός ότι όλα αυτά “θολώνουν” από το νέο – παγκόσμιο – περιβάλλον υψηλής αβεβαιότητας και ανασφάλειας, που ροκανίζει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και επιβαρύνει σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Γι’ αυτό, πολίτες και πολιτεία καλούμαστε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, έχοντας πλήρη συναίσθηση των παραπάνω προκλήσεων, προκειμένου η παρούσα ισχυρή ανάκαμψη να δώσει τη σκυτάλη σε υψηλή, διατηρήσιμη και κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη, προς όφελος όλων – και πρωτίστως της νέας γενιάς. Στόχος μας είναι η ενίσχυση της θέσης της ελληνικής οικονομίας μεταξύ των σύγχρονων και δυναμικών οικονομιών της Ευρώπης και η συνολική ισχυροποίηση της χώρας».

ΚΙΝΑΛ για στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ:

Η σημερινή ανακοίνωση των προσωρινών στοιχείων για το ΑΕΠ του 4ου τριμήνου του 2021 αποτελούν μια ακόμη απόδειξη ότι η οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης πάσχει και δεν στέκεται σε σύγκριση με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές.

Το οικονομικό επιτελείο κατάφερε εκτελώντας, το μεγαλύτερο σε δημοσιονομικούς όρους και ένα από τα μεγαλύτερα πακέτα σε χρηματοοικονομικούς όρους, πρόγραμμα στήριξης της οικονομίας παγκοσμίως, να είναι η χώρα με τη δεύτερη μεγαλύτερη ύφεση το 2020 στην Ευρωζώνη και ανάμεσα στις 7 από τις 19 χώρες της Ευρωζώνης που δεν κατάφεραν το 2021 να αποκαταστήσουν το χαμένο έδαφος του 2020.

Η αιτία της αποτυχίας της υποαπόδοσης του προγράμματος της Κυβέρνησης ήταν ότι δεν ήταν αρκετά εμπροσθοβαρές, σε πολλές περιπτώσεις τα μέτρα δεν ήταν σωστά στοχευμένα αλλά οριζόντια και φυσικά τα μέτρα της χορηγηθείσας ρευστότητας μέσα από το τραπεζικό σύστημα αφορούσαν ελάχιστους.

Η χώρα μας, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ιανουαρίου της Eurostat, παραμένει πρωταθλήτρια στην ανεργία, με την ανεργία των νέων έως 25 ετών να σημειώνει αύξηση.

Ο πληθωρισμός πλέον είναι πάνω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης καταρρίπτοντας πλήρως το επιχείρημα που είχε καραμέλα η Κυβέρνηση τόσους μήνες λέγοντας ότι το πρόβλημα ακρίβεια στην Ελλάδα δεν είναι όσο αυτό των υπόλοιπων ευρωπαϊκών κρατών. Επιπλέον η Κυβέρνηση κερδοσκοπώντας από τον ΦΠΑ και τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα που πληρώνουν τα νοικοκυριά βρίσκει δημοσιονομικό χώρο μόνο για να ελαφρύνει έχοντες και κατέχοντες με την κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου του ΕΝΦΙΑ όπως εξήγγειλε για δεύτερη φορά στο πρόσφατο Υπουργικό Συμβούλιο.

Η Κυβέρνηση συνεχίζει να αυτοθαυμάζεται για η πορεία που έχει διαγράψει και συνεχίζει να επιτρέπει τα προβλήματα των μικρομεσαίων και των ευάλωτων νοικοκυριών να σωρεύονται και να οξύνονται.





Ανακοίνωση "Ελληνικής Λύσης":

Την ώρα που η οικονομία καταρρέει και η κοινωνία υποφέρει, η κυβέρνηση μιλά για «αναπτυξιακό άλμα».

Πρόκειται φυσικά για άλλη μία επικοινωνιακή πομφόλυγα της κυβέρνησης, διότι η οικονομία μας καταγράφει δίδυμα ελλείμματα, η υποτιθέμενη ανάπτυξη που καταγράφει η ΕΛΣΤΑΤ δεν αρκεί ούτε για να καλύψει την ύφεση του 2020, το εμπορικό ισοζύγιο έχει κυριολεκτικά εκτροχιαστεί και η Ελλάδα έχει καταστεί παγκόσμια πρωταθλήτρια χρέους.

Την ίδια στιγμή νοικοκυριά και επιχειρήσεις καταστρέφονται από τις αχαλίνωτες ανατιμήσεις, ενώ ο προϋπολογισμός της κυβέρνησης για το 2022 έχει ήδη διαψευστεί παταγωδώς.

Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι «ούτε οι αριθμοί ευημερούν, πολλώ δε, οι άνθρωποι».

Εάν η κυβέρνηση είχε ακούσει τις προτάσεις της Ελληνικής Λύσης για ενεργειακή αυτάρκεια, προαγορά ορυκτών καυσίμων, άμεση προώθηση εξορύξεων και επαναλειτουργία όλων των λιγνιτικών μονάδων, η κρίση θα ήταν διαχειρίσιμη.

Η ΝΔ όμως επιδόθηκε σε φρενήρη δανεισμό με τις πλάτες της ΕΚΤ, προκειμένου να «εξοφλεί» τις 19,000 απευθείας αναθέσεις, υποθηκεύοντας το μέλλον των παιδιών μας. Μάλλον μπέρδεψαν το «κομματικό ταμείο», με το Δημόσιο. Να είναι σίγουροι ότι σε αντίθεση με τα θαλασσοδάνεια του κόμματος τους, θα λογοδοτήσουν και για το τελευταίο ευρώ δημοσίου χρήματος που διαχειρίστηκαν.





