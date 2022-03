Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Νεκρός στρατηγός του Πούτιν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του δεν έχουν ακόμα εξακριβωθεί.







Νεκρός ένας από τους κορυφαίους στρατηγούς του Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Άντρει Σουκοβέτσκι, επικεφαλής της 7ης αερομεταφερόμενης μεραρχίας της Ρωσίας.

Ο θάνατός του - νωρίτερα αυτή την εβδομάδα - επιβεβαιώθηκε από τοπικό αξιωματούχο της περιοχής Κρασνοντάρ στη Νότια Ρωσία ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του δεν έχουν ακόμα εξακριβωθεί.

Ο Σουκοβέτσκι, 47 ετών, έλαβε μέρος στην στρατιωτική επιχείρηση της Ρωσίας στη Συρία. Σύμφωνα με το Associated Press η κηδεία του θα τελεστεί στην πόλη Νοβοροσίσκ.

A Ukrainian sniper killed highly decorated Major General Andrei Sukhovetsky, deputy commander of the 41st Combined Arms Army of the Central Military District on 2 March 22.#SunflowerSeeds ?????? https://t.co/LcXNr3E4M9 — AltSpaceForce ?????? (@AltSpaceForce1) March 3, 2022

πηγή φωτογραφίας: Alamy Stock Photo

Ειδήσεις σήμερα:

Δίκη Λιγνάδη: Ο Κούγιας έκανε μήνυση στον πρώτο μάρτυρα

Τέξας: Έσωσε το γιο του από ταύρο (βίντεο)

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ξεκίνησε το κομβόι των Ελλήνων προς Μολδαβία (εικόνες)