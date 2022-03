Κόσμος

Ουκρανία - Πρόξενος Οδησσού στον ΑΝΤ1: η ψυχραιμία είναι το βασικό όπλο που έχουμε

Τι είπε για τις συνθήκες στην Οδησσό, ο Έλληνας Πρόξενος στην εκπομπή "Πρωινοί Τύποι".

Στην εκπομπή "Πρωινοί Τύποι" μίλησε ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στην Οδησσό, Δημήτρης Δόχτσης για την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή, μετά τη ρωσική εισβολή.

Ο πρόξενος της χώρας μας στην Οδησσό, ανέφερε πως η πόλη δεν βρίσκεται υπό ρωσική πολιορκία παρά τα όσα αναφέρονται και δεδομένων των συνθηκών είναι καλά.

Χαρακτηριστικά ανέφερε: "Οι πληροφορίες για περικύκλωση της Οδησσού, δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί. Είχαμε μία ήσυχη νύχτα, δεν είχαμε σειρήνες το βράδυ. Τα πλοία που είχαν εμφανιστεί τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή της Οδησσού έχουν μεταφερθεί δυτικά της Κριμαίας, σε απόσταση από εδώ."

Επίσης ανέφερε πως "Οι μάχες γίνονται στο Νικολαγιεφ, το οποίο παραμένει υπό Ουκρανική κατοχή"

Ο Δημήτρης Δόχτσης ανέφερε ακόμη ότι "Πέντε ακόμη αποστολές χωρών έχουν μείνει στην Οδησσό και υπάρχουν ουρές πολιτών που απομακρύνονται."

Ανέφερε ακόμη πως "Η παρουσία των Ελλήνων δεν είναι αντίστοιχη με της Μαριουπολης, πολλοί αποχώρησαν σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Εξωτερικών και με την επιχείρηση του Νόστος 2."

«Η ψυχραιμία είναι το βασικό όπλο που έχουμε και η ασφάλεια είναι προτεραιότητα», τόνισε ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στην Οδησσό.

