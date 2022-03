Κοινωνία

Έγκλημα στην Ανδραβίδα: Ομολόγησε ο συλληφθείς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ομολόγησε ο δράστης του τετραπλού φονικού στην Ανδραβίδα. Σκότωσε το ζευγάρι και τα δυο παιδάκια για λίγα ενοίκια. Πώς τον εντόπισαν οι αστυνομικοί.

Ομολόγησε το φοβερό τετραπλό έγκλημα ο 61χρόνος ιδιοκτήτης του σπιτιού της οικογένειας από την Ανδραβίδα, που συνελήφθη λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην Πάτρα.

Επειδή έχει παρέλθει το αυτόφωρο αναμένεται η έκδοση εντολής του Εισαγγελέα για να περάσει την πόρτα του ανακριτή Αμαλιάδας.

Ο 60χρονος μεταφέρθηκε σήμερα το πρωί από την Πάτρα στον Πύργο και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηλείας, όπου κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, ομολόγησε ότι εκείνος σκότωσε το ζευγάρι και τα δύο μικρά παιδιά.

Ο καθ’ ομολογία δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη μετά τα μεσάνυχτα στην Πάτρα μετά από συντονισμένη επιχείρηση και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Αχαΐας. Το αυτοκίνητο του, ένα μπλε φορτηγάκι, εντοπίστηκε αρχικά στην εθνική οδό Πατρών – Πύργου. Τη διαδρομή του ακολουθούσε διακριτικά η Αστυνομία, η όποια έστησε μπλόκο στη συμβολή της Πατρών – Κλάους και Ελευθερίου Βενιζέλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, παραδόθηκε στην Αστυνομία χωρίς να προβάλει αντίσταση.

Νωρίτερα είχε στηθεί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Ανδραβίδα, καθώς υπήρξαν πληροφορίες ότι ο 60χρονος είχε επιστρέψει στο σπίτι του. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις κύκλωσαν το σπίτι, αλλά αποχώρησαν μόλις ενημερώθηκαν για τη σύλληψή του στην Πάτρα.

Το προφίλ του 60χρονου

Ο καθ’ ομολογίαν δράστης, πατέρας δύο παιδιών, είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού στο οποίο διέμενε η οικογένεια. Όπως αναφέρει το patrisnews.gr, μαρτυρίες κατοίκων κάνουν λόγο για έναν άνδρα σκληρό, ο οποίος είχε πολλές φορές στο παρελθόν επιδείξει ακραίες συμπεριφορές. Όπως έγινε γνωστό μάλιστα, ο 60χρονος παλιότερα είχε πυροβολήσει έναν συγχωριανό του άνευ ουσιαστικού λόγου.

Οι ίδιες μαρτυρίες αναφέρουν πως το τελευταίο διάστημα, λόγω κάποιων οικονομικών δυσκολιών, το ζευγάρι είχε φτάσει να χρωστά κάποια ενοίκια στον δράστη. Ο 60χρονος γι αυτό τον λόγο καβγάδιζε συχνά και έντονα με τον δολοφονηθέντα.

Πηγή: patrisnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στην Ουκρανία - Μηταράκης στον ΑΝΤ1: η στήριξη των προσφύγων είναι μαραθώνιος

Έγκλημα στην Ανδραβίδα: Συνελήφθη ο βασικός ύποπτος

Κορονοϊός - Άρση μέτρων: Μάσκες τέλος στους εξωτερικούς χώρους