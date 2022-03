Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα του Σαββάτου

Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ. Ο αριθμός των νέων μολύνσεων το προηγούμενο 24ώρο, ανά περιφερειακή ενότητα.

Αυξήθηκε κατά δεκάδες δυστυχώς και το Σάββατο η «μαύρη λίστα» των θανάτων από επιπλοκές του κορονοϊού στη χώρα μας. Μειώνεται με βραδείς ρυθμούς, αλλά παραμένει σε υψηλά επίπεδα ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών, ενώ εκατοντάδες είναι οι νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία της επικράτειας.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε συνολικά 12.997 νέα κρούσματα την Παρασκευή. Από το σύνολο των 12.997 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 19 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική επιβεβαιώθηκαν 4.711 νέα κρούσματα και στην Θεσσαλονίκη 1.379 νέες μολύνσεις.

Τριψήφιος ήταν ο αριθμός των κρουσμάτων στις παρακάτω περιφερειακές ενότητες (αλφαβητικά):

Αιτωλοακαρνανίας

Αργολίδας

Αχαϊας

Βοιωτίας

Έβρου

Ευβοίας

Ηλείας

Ημαθίας?

Ηρακλείου

Ιωαννίνων

Καβάλας

Κοζάνης

Κορινθίας

Λάρισας

Λασιθίου

Μαγνησίας

Μεσσηνίας?

Πέλλας

Ρεθύμνου

Ροδου?

Σερρών

Τρικάλων

Φθιώτιδας

Χαλκιδικης

Χανίων?

Η κατανομή των κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

