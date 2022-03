Κόσμος

Κύπρος: Απαγορεύτηκε ο ελλιμενισμός ρωσικών πολεμικών πλοίων στη Λεμεσό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρεται χαρακτηριστικά στο δημοσίευμα του Φιλελεύθερου για την απαγόρευση ελλιμενισμού ρωσικών πλοίων στη Λεμεσό. Τι δηλώνουν διπλωματικές πηγές



«Διπλωματικές πηγές επιβεβαίωσαν ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν επέτρεψε τον ελλιμενισμό πέντε πλοίων του ρωσικού πολεμικού ναυτικού. Τα πέντε πλοία είχαν προγραμματισμένη επίσκεψη στο λιμάνι Λεμεσού στο πλαίσιο της συνεργασίας Κύπρου και Ρωσίας και την παροχή διευκολύνσεων από τις Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με πληροφορίες επρόκειτο για φρεγάτες και υποστηρικτικά σκάφη τα οποία θα έρχονταν για σκοπούς ανεφοδιασμού» αναφέρεται χαρακτηριστικά στο δημοσίευμα του Φιλελεύθερου.

Και συνεχίζει: «Το υπουργείο Εξωτερικών με ρηματική διακοίνωση προς τη Ρωσία την ενημέρωνε πως λόγω των εξελίξεων στην Ουκρανία η συμφωνία για παροχή διευκολύνσεων και άδεια ελλιμενισμού δεν μπορεί να ισχύσει. Γεγονός που ανάγκασε τα ρωσικά πλοία να αναζητήσουν άλλο λιμάνι για ανεφοδιασμό.

Η απόφαση της κυπριακής κυβέρνησης κινείται στο πνεύμα των συζητήσεων στις Βρυξέλλες για επέκταση των μέτρων κατά της Ρωσίας και εκτός από τον ευρωπαϊκό εθνικό εναέριο χώρο να κλείσουν τα λιμάνια των κρατών μελών. Μια τέτοια απόφαση θα έχει πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο για την Κύπρο παρά τη μη παροχή διευκολύνσεων σε πέντε πολεμικά πλοία που θα έρχονταν για ανεφοδιασμό. Το κλείσιμο λιμανιών για πλοία της Ρωσίας θα έχει ευρύτερο αντίκτυπο.

Στην περίπτωση των πολεμικών πλοίων της Ρωσίας εάν η κυπριακή κυβέρνηση δεν ενεργούσε αποτρεπτικά τότε υπήρχε σοβαρό ενδεχόμενο να πλέουν δίπλα-δίπλα στην κυπριακή θάλασσα σκάφη του ρωσικού πολεμικού ναυτικού, του γαλλικού και του αμερικανικού. Γιατί ως γνωστό την ίδια περίοδο βρισκόταν ανοικτά της Λεμεσού το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle, το οποίο ως γνωστό συνοδεύεται από αριθμό άλλων πολεμικών πλοίων».

πηγή: εφημερίδα "Φιλελεύθερος"

Ειδήσεις σήμερα:

Ουκρανία: θρίλερ με τον θάνατο μέλους της διαπραγματευτικής ομάδας του Κιέβου

Θρίλερ με πτώμα που βρέθηκε να επιπλέει στην θάλασσα

Έγκλημα στην Ανδραβίδα: η αποθήκη της φρίκης και το σχέδιο του δράστη (εικόνες)