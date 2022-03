Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία - Ζελένσκι: Το ΝΑΤΟ έδωσε το “πράσινο φως” για τους βομβαρδισμούς

Οργισμένος ο Ουκρανός πρόερδος με την απόφαση του NATO να μην προχωρήσει στην επιβολή ζώνης αεροπορικού αποκλεισμού στην Ουκρανία. "Όλοι όσοι θα πεθάνουν από εδώ και στο εξής θα πεθάνουν εξαιτίας σας" είπε μεταξύ άλλων.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αντέδρασε με οργή χθες Παρασκευή στην απόφαση του NATO να μην προχωρήσει στην επιβολή ζώνης αεροπορικού αποκλεισμού στην Ουκρανία εν μέσω της εισβολής του στρατού της Ρωσίας, υποστηρίζοντας ότι τα κράτη μέλη της Ατλαντικής Συμμαχίας περιέρχονται, κατ’ αυτόν, σε «αυτοΰπνωση».

«Η ηγεσία της Συμμαχίας έδωσε το πράσινο φως για τη συνέχιση των βομβαρδισμών των πόλεων και των χωριών της Ουκρανίας αρνούμενη να επιβάλει ζώνη απαγόρευσης πτήσεων», εξεμάνη σε βίντεο που μεταφορτώθηκε στον ιστότοπο της ουκρανικής προεδρίας.

«Θεωρούμε ότι οι χώρες του NATO δημιούργησαν μόνες τους το αφήγημα πως η επιβολή ζώνης απαγόρευσης πτήσεων πάνω από την Ουκρανία θα προκαλούσε απευθείας επίθεση της Ρωσίας εναντίον τους», συνέχισε.

Πρόκειται κατά τον κ. Ζελένσκι «για μια διαδικασία αυτοΰπνωσης, για κάποιους που είναι αδύναμοι, που έχουν εσωτερική ανασφάλεια, ενώ διαθέτουν όπλα πολύ πιο ισχυρά από τα δικά μας».

Τα κράτη μέλη του NATO απέρριψαν το αίτημα του Κιέβου να επιβληθεί ζώνη αεροπορικού αποκλεισμού στην Ουκρανία, για να αποτραπεί το ενδεχόμενο να εμπλακούν στον πόλεμο.

«Το ζήτημα συζητήθηκε και οι σύμμαχοι συμφώνησαν ότι δεν πρέπει να αναπτύξουμε αεροσκάφη του NATO για να επιχειρήσουν στον ουκρανικό εναέριο χώρο ή στρατεύματα του NATO στο έδαφος, διότι θα μπορούσαμε να βρεθούμε αντιμέτωποι με ολοκληρωτικό πόλεμο στην Ευρώπη», εξήγησε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού, ο Γενς Στόλτενμπεργκ.

«Τι σκεφτόσασταν σε αυτή τη συνάντηση; Όλοι όσοι θα πεθάνουν από εδώ και στο εξής θα πεθάνουν εξαιτίας σας, εξαιτίας της αδυναμίας σας, εξαιτίας της αποσύνδεσής σας», υποστήριξε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας περί «αδύναμων» ηγετών του NATO που έχουν καταληφθεί από «σύγχυση».

