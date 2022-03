Παράξενα

Ιταλία -Λάτσιο: Δώρο 2000 ευρώ σε κάθε γάμο

Αίσθηση έχει προκαλέσει η πρωτοβουλία της Περιφέρειας του Λάτσιο. Τα χρήματα δίνονται και σε Ιταλούς και σε ξένους και ισχύουν και για όσους συνάψουν σύμφωνο συμβίωσης.

Είτε ο γάμος έχει προγραμματιστεί στη Ρώμη σε ένα κάστρο είτε σε μια παραλία, η περιφέρεια του Λάτσιο στην Ιταλία κάνει δώρο 2.000 ευρώ στα ζευγάρια σε μία προσπάθεια να τονώσει τον τομέα των δεξιώσεων γάμου που επλήγη από την πανδημία, αναφέρει ο Guardian.

Η πρωτοβουλία απευθύνεται σε Ιταλούς και ξένους που θα παντρευτούν ή θα συνάψουν σύμφωνο συμβίωσης στην περιοχή έως 31 Δεκεμβρίου 2022, προσκομίζοντας μέχρι πέντε αποδείξεις, και θα λάβουν επιστροφή χρημάτων ύψους 2.000 ευρώ για τα έξοδα του γάμου.

Η περιφέρεια διαθέτει συνολικά 10 εκατ. ευρώ για αυτή την πρωτοβουλία. «Το πρόγραμμα είναι απαραίτητο για τη στήριξη ενός τομέα που έχει υποφέρει πολύ από την οικονομική κρίση, αλλά και στον τομέα του τουρισμού ξέροντας ότι μπορούμε να καυχηθούμε για κάθε σημείο της περιοχής μας, η οποία είναι μία από τις πιο μαγευτικές και συναρπαστικές στον κόσμο χάρη στην απαράμιλλη πολιτιστική της κληρονομιά», δήλωσε ο πρόεδρος της περιφέρειας, Νικόλα Ζινγκαρέτι (Nicola Zingaretti).

Σημειώνεται ότι από την έναρξη της πανδημίας, έχουν παντρευτεί στο Λάτσιο 9.000 ζευγάρια, ενώ μόνο το 2019 παντρεύτηκαν περισσότερα από 15.000.

Η περιφέρεια του Λάτσιο είναι διάσημη όχι μόνο για τους θησαυρούς της Ρώμης, αλλά μιας σειράς μεσαιωνικών πόλεων καθώς και για το εθνικό πάρκο Τσιρτσέο, πλούσιο σε χλωρίδα και πανίδα το οποίο δημιουργήθηκε στην ακτή.

Μεταξύ των πιο διάσημων γάμων που έχουν γίνει στην περιοχή ήταν του Τομ Κρουζ και της Κέιτι Χολμς, οι οποίοι παντρεύτηκαν στο κάστρο Orsini-Odescalchi στη Λίμνη Μπρατσάνο, το 2006.

