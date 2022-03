Αθλητικά

Ηρακλής – ΠΑΟΚ: Ο “Δικέφαλος” βύθισε τον “Γηραιό”

Με ανατροπή στην ανατροπή, ο ΠΑΟΚ πήρε το ροζ φύλλο αγώνα και αναρριχήθηκε βαθμολογικά, αφήνοντας στην τελευταία θέση τον συμπολίτη του.

Ανάστημα και ποιότητα έδειξε απόψε στο Ιβανώφειο απέναντι στον Ηρακλή, για τη 16η αγωνιστική της Basket League, ο ΠΑΟΚ και πήρε με σχετική άνεση τη νίκη από τον αντίπαλό του με 84-73. Σε ένα παιχνίδι που είχε ένταση και καθυστέρησε να αρχίσει 40 περίπου λεπτά μετά την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, λόγω του μεγαλύτερου από το επιτρεπό αριθμού φιλάθλων στις κερκίδες.

Με την επιτυχία του ο «Δικέφαλος» έφτασε στα 3 συνεχή θετικά αποτελέσματα και μάλιστα εκτός έδρας νίκες (προηγήθηκαν οι νίκες κόντρα σε Λαύριο και Ιωνικό). Το αρνητικό αποτέλεσμα ήταν το 5ο στη σειρά για τον «Γηραιό».

Οι «ασπρόμαυροι» έδειξαν χαρακτήρα , ομαδικό πνεύμα (12 ασίστ , 5 κλεψίματα), αποτελεσματικότητα αμυντικά και επιθετικά, έχοντας κορυφαίους στο παρκέ τους Μάρβιν Τζόουνς (20π., 7 ριμπ.), Ζερμέιν Λοβ (16π., 2κλ.), Βασίλη Τολιόπουλο (14π., 4 ασίστ).

Πρώτος σκόρερ για τον Ηρακλή, ο οποίος δεν είχε συνοχή και του στοίχισαν τα πολλά λάθη (14), ήταν ο Μπράντον Γκάρετ (15π., 6 ριμπ).

Τα δεκάλεπτα: 19-18, 32-39, 54-59, 73-84

Διαιτητές: Πουρσανίδης Γ., Πιτσίλκας, Μαλαμάς

ΗΡΑΚΛΗΣ (Κώστας Μέξας): Σκορδίλης 14, Ρόουτεν 7 (1), Χένρι 13 (2), Φίλλιος 3 (1), Ντολεζάι 2, Γουντς, Σταμάτης 9 (2), Γκάρετ 15, Ειμπραμς Παπαδάκης 10 (1)

ΠΑΟΚ (Αρης Λυκογιάννης): Χριστοδούλου, ΝτιΛίο 2, Μάντζαρης 5 (1), Τζόουνς 20 (1), Γιάνκοβιτς 10 (2), Ρίβερς 9 (1), Λι 2, Γκριν 7 (2), Λοβ 16, Καμπερίδης, Τολιόπουλος 14 (4)

