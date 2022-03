Κοινωνία

Φωτιά σε εκκλησία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία σήμανε φωτιά που εκδηλώθηκε σε ναό. Στο πόδι μία ολόκληρη γειτονιά.

Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία στη Νάξο.

Φωτιά ξέσπασε, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, στην εκκλησία των Ταξιαρχών που βρίσκεται δίπλα στον Μητροπολιτικό Ναό, με αποτέλεσμα οι μόνιμοι κάτοικοι αλλά και οι περαστικοί, να καλέσουν αμέσως την Πυροσβεστική.

Η φωτιά μετά την επέμβαση της Πυροσβεστικής, τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο, ενώ στην εκκλησία προκλήθηκαν υλικές ζημιές.

Πηγή: cyclades24.gr

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΟΔΥ: Rapid test δωρεάν την Κυριακή σε 40 σημεία

Μελίνα Μερκούρη: Σαν σήμερα πέθανε η “τελευταία Ελληνίδα θεά”

Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και χιόνια την Κυριακή