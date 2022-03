Πολιτική

Τσίπρας σε Βαρθολομαίο: Αναγκαία η σταθερή στήριξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Στην ατζέντα της συνάντησης το αίτημα για επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης και η στήριξη της ελληνικής μειονότητας Κωνσταντινούπολης και Ίμβρου.

Η ανάγκη να υπάρξουν διεθνείς πρωτοβουλίες για ειρήνη στην Ουκρανία, με άμεση κατάπαυση του πυρός και τερματισμό της ρωσικής εισβολής, κυριάρχησε στην συνάντηση που είχε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, σήμερα στο Φανάρι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, «ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε εκτενώς στην ανάγκη για σταθερή στήριξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του μηνύματος που εκπέμπει σε σχέση με τις οικουμενικές πνευματικές αξίες του ελληνισμού. Παράλληλα, συνομίλησαν για το ζωτικό αίτημα για επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης και αντάλλαξαν απόψεις για την στήριξη της ελληνικής μειονότητας Κωνσταντινούπολης και Ίμβρου».

