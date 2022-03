Αθλητικά

ΟΦΗ – Απόλλων Σμύρνης: Νίκη και play off για τους Κρήτες

Ο ΟΦΗ έκανε το καθήκον του και σε συνδυασμό με άλλα αποτελέσματα προσπέρασε και ανέβηκε στην έκτη θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Το μοναδικό σενάριο πάνω στο οποίο βασιζόταν ο ΟΦΗ για να βρεθεί στην πρώτη εξάδα της Super League και να διεκδικήσει μέσω των play off την ευρωπαϊκή του έξοδο, επιβεβαιώθηκε απόψε και η ομάδα του Νίκου Νιόπλια στο φινάλε της κανονικής περιόδου πήρε την πολυπόθητη 6η θέση με τη νίκη του επί του ουραγού Απόλλωνα Σμύρνης με 2-0.

Η ομάδα του Τεννέ θα μπει από την τελευταία θέση στα play out και ουσιαστικά θα κυνηγήσει την 13η Λαμία, από την οποία υπολείπεται 5 βαθμούς, με στόχο να την προσπεράσει και να παίξει την παραμονή της στα μπαράζ.

Πριν το ματς οι Κρήτες δεν ήθελαν μόνο δική τους νίκη στο Ηράκλειο επί της «ελαφράς ταξιαρχίας», αλλά ταυτόχρονα να μην κερδίσουν Αστέρας Τρίπολης και ΠΑΣ Γιάννινα στο ΟΑΚΑ και στον Βόλο αντίστοιχα.

Αυτό συνέβη και το συγκρότημα του Νίκου Νιόπλια με τα τέρματα των Βούρου και Φελίπε στο δεύτερο μέρος πήρε το «τρίποντο» και μετά την ήττα των Αρκάδων από την ΑΕΚ και την ισοπαλία των Ηπειρωτών στο Πανθεσσαλικό Βόλο κατέκτησε την 6η θέση, ελπίζοντας παράλληλα πως ο ΠΑΣ Γιάννινα δεν θα δικαιωθεί στην έφεση που έχει καταθέσει μετά την τιμωρία που του επιβλήθηκε (αφαίρεση πέντε βαθμών).

Μετά από ένα μέτριο πρώτο 45λεπτο στο οποίο ο ΟΦΗ απείλησε μόνο μία φορά στο 22΄ με τον Λάμπρου, ο οποίος πετάχτηκε στο δεύτερο δοκάρι αλλά δεν μπόρεσε να βρει τη μπάλα για να την προωθήσει στα δίχτυα, στην επανάληψη η κυριαρχία των γηπεδούχων ήταν ολοκληρωτική.

Η ανωτερότητά τους επιβραβεύτηκε στο 64΄ με τον Πραξιτέλη Βούρο να σκοράρει από κοντά με το γόνατο, μετά από φάση διαρκείας στα καρέ του Απόλλωνα κι αφού προηγήθηκε κεφαλιά του Φελίπε, σουτ του Μεγιάδο και παρεμβολή στην πορεία της μπάλας του Ντε Γκουζμάν, πριν αυτή καταλήξει στον σκόρερ!

Το παιχνίδι «τελείωσε» στο 71΄ με το δεύτερο γκολ των Κρητών, αυτή την φορά με σκόρερ τον Φελίπε, ο οποίος πήρε το «ριμπάουντ» από την προσωρινή απόκρουση του Κότσαρη και σε άδεια εστία «έγραψε» το 2-0.

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Περράκης

Κίτρινες: Σελίμοβιτς, Μπαλογιάννης - Τσιλούλης, Παμλίδης

ΟΦΗ (Νίκος Νιόπλιας): Επασί, Σελίμοβιτς, Μαρινάκης, Λάμπρου (78΄ Τσιλιανίδης), Νέϊρα (84΄ Στάικος), Βούρος, Ντουρμισάι (85΄ Καμάου), Φελίπε, Μεγιάδο, Ντε Γκουζμάν (75΄ Μπουζούκης), Μπαλογιάννης

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ (Μπάμπης Τεννές): Κότσαρης, Ντεντάκης, Μπαξεβανίδης, Άλβες, Ρόγκνε (60΄ Λισγάρας), Σλίβκα, Τσίμπσαχ (76΄ Παπαγεωργίου), Ντάουντα (53΄ Σίγκνεβιτς), Τσιλούλης, Γιαννιώτας (46΄ Παμλίδης), Ιωαννίδης

