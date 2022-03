Κοινωνία

Έγκλημα στην Ανδραβίδα: Στον ανακριτή ο καθ' ομολογίαν δολοφόνος (εικόνες)

«Γιατί τα παιδιά;», του φώναζε ο κόσμος έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Αμαλιάδας.

Την Τρίτη θα απολογηθεί ο 60χρονος για το τετραπλό φονικό στην Ανδραβίδα, ομολογώντας μόνο τη δολοφονία του ζευγαριού κι όχι των δύο παιδιών τους επειδή του χρωστούσαν κάποια ενοίκια.

Κατά την άφιξη του ιδιοκτήτη του σπιτιού που έμενε η οικογένεια στο Δικαστικό Μέγαρο Αμαλιάδας υπήρξαν έντονες αποδοκιμασίες από τον κόσμο που μαζεύτηκε στο σημείο, ενώ όταν βγήκε από το αμάξι, κάποιοι του φώναξαν: «Γιατί τα παιδιά;».

Ο καθ’ ομολογίαν δράστης φορώντας μάσκα και κουκούλα μπήκε γρήγορα μέσα στο κτίριο, με σκυμμένο το κεφάλι.

Υπό τον φόβο κάποιου σοβαρού επεισοδίου, εξαιτίας της οργής και της αγανάκτησης του κόσμου για το αποτρόπαιο φονικό, η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων πέριξ του Δικαστικού Μεγάρου ήταν ισχυρή.

Κακοποιούσε τις συζύγους και τα παιδιά του

Τον 60χρονο όσοι τον γνωρίζουν καλά, κάνουν λόγο για έναν βίαιο άνθρωπο με ρατσιστικά ξεσπάσματα και άσχημη συμπεριφορά. Για όσο διάστημα ζούσε με την οικογένεια του (σ.σ. χωρισμένος, πατέρας δύο παιδιών) ο δράστης φέρεται να κακοποιούσε τόσο λεκτικά, όσο και σωματικά τη γυναίκα του και τα παιδιά τους. Γι΄αυτό τον λόγο χώρισε και τις δύο φορές, με τις γυναίκες τους να παίρνουν τα παιδιά τους και να φεύγουν μακριά του.

Έτσι έδρασε ο δολοφόνος

Τον τρόπο που εξιχνίασαν την τετραπλή ανθρωποκτονία που διαπράχθηκε στην Ανδραβίδα και συνέλαβαν τον δράστη, παρουσίασαν οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. το πρωί της Κυριακής.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Δυτικής Ελλάδας, Υποστράτηγου Απόστολου Μαρτζάκλη «η εξιχνίαση του εγκλήματος και η σύλληψη του δράστη, είναι αποτέλεσμα της μεθοδικής και εμπεριστατωμένης έρευνας της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πύργου σε συνεργασία με το Τμήμα Ασφάλειας Ήλιδας και με κλιμάκιο αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής».

Πηγή: patrisnews.gr

