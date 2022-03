Κόσμος

Ουκρανία: - Σύζυγος Ζελένσκι: Πείτε στις ρωσίδες ότι οι γιοι τους σκοτώνουν παιδιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η σύζυγος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Ολένα, σε μια φορτισμένη ανάρτησή της κατηγορεί τη Ρωσία ότι δολοφονεί αμάχους και παιδιά στα ουκρανικά εδάφη.





Θέση κατά του πολέμου στην Ουκρανία και κατά των θανάτων που επιφέρει παίρνει η σύζυγος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με ανάρτησή της στο Instagram.

Η Ολένα Ζελένσκα κατηγόρησε τη Ρωσία ότι δολοφονεί άμαχο πληθυσμό, μεταξύ των οποίων και παιδιά, και ανάρτησε βίντεο και φωτογραφίες με θύματα του πολέμου.

Η ανάρτησή της

«Οι Ρώσοι κατακτητές σκοτώνουν παιδιά της Ουκρανίας. Συνειδητά και κυνικά. Πρέπει να σας μιλήσω γι’ αυτό. Τουλάχιστον 38 παιδιά έχουν ήδη πεθάνει στην Ουκρανία. Κι αυτός ο αριθμός μπορεί να αυξάνεται αυτή τη στιγμή λόγω του βομβαρδισμού των ειρηνικών πόλεων μας! Όταν οι άνθρωποι στη Ρωσία λένε ότι τα στρατεύματά τους δεν βλάπτουν τον άμαχο πληθυσμό, δείξτε τους τις φωτογραφίες. Χρειαζόμαστε διαδρόμους στις πόλεις της Ουκρανίας αυτή τη στιγμή! Εκατοντάδες παιδιά πεθαίνουν εκεί σε υπόγεια χωρίς φαγητό και ιατρική περίθαλψη. Ρώσοι στρατιώτες πυροβολούν οικογένειες που προσπαθούν να εγκαταλείψουν τα κτίρια.

Σκοτώνουν επίσης εθελοντές που προσπαθούν να βοηθήσουν. Κάνω έκκληση σε όλα τα αμερόληπτα μέσα ενημέρωσης στον κόσμο! Πείτε αυτή την τρομερή αλήθεια: Ρώσοι εισβολείς σκοτώνουν παιδιά της Ουκρανίας. Πείτε το στις Ρωσίδες μητέρες – ας μάθουν τι ακριβώς κάνουν οι γιοι τους εδώ, στην Ουκρανία. Δείξτε αυτές τις φωτογραφίες στις Ρωσίδες – οι σύζυγοι, τα αδέρφια, οι συμπατριώτες σας σκοτώνουν παιδιά της Ουκρανίας! Αφήστε τους να γνωρίζουν ότι είναι προσωπικά υπεύθυνοι για το θάνατο κάθε παιδιού της Ουκρανίας, επειδή έδωσαν τη σιωπηρή συγκατάθεσή τους σε αυτά τα εγκλήματα. Στις χώρες του ΝΑΤΟ: κλείστε τον ουρανό πάνω από την Ουκρανία! Σώστε τα παιδιά μας, γιατί αύριο θα σώσει τα δικά σας!».





Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Olena Zelenska (@olenazelenska_official)





Ειδήσεις σήμερα:

Ουκρανία: Χιλιάδες άμαχοι έχουν απομακρυνθεί από την πόλη Ιρπίν

Σάκκαρη: Στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης

Καιρός – Καθαρά Δευτέρα: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες