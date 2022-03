Κόσμος

Αφγανιστάν - Ταλιμπάν: Εκατοντάδες νεκροί μετά την επικράτηση τους

Πολλοί από αυτούς σκοτώθηκαν από τζιχαντιστές που συνδέονται με το Ισλαμικό Κράτος. Αποκεφαλισμένα πτώματα πεταμένα σε δημόσιους χώρους.

Η επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα δήλωσε σήμερα σχεδόν 400 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Αφγανιστάν μετά από την κατάληξη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν τον Αύγουστο του 2021, με πολλά από τα θύματα να έχουν σκοτωθεί από τζιχαντιστές που συνδέονται με το Ισλαμικό Κράτος.

Μιλώντας στην μηνιαία σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Γενεύη, η Μισέλ Μπατσελέτ πρόσθεσε ότι περισσότερα από 50 άτομα με ύποπτους δεσμούς με την τζιχαντιστική οργάνωση ISIS-K (Ισλαμικό Κράτος στο Χορασάν) σκοτώθηκαν, με ορισμένους να βρίσκονται αποκεφαλισμένοι και τα πτώματά τους πεταμένα σε δημόσιους χώρους.

Οι ενέργειες των Ταλιμπάν του Αφγανιστάν έχουν περιορίσει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των γυναικών, είπε η Μπατσελέτ στην ίδια ομιλία. Ζήτησε να επιτρέπεται στις γυναίκες να «συμμετέχουν πλήρως» στη δημόσια ζωή.

