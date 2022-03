Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ολοκληρώθηκε ο τρίτος κύκλος διαβουλεύσεων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Ο τρίτος γύρος των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ολοκληρώθηκε, ανακοίνωσε η ρωσική πρεσβεία στο Μινσκ, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο το Tass.

Ένας Ουκρανός διαπραγματευτής είπε ότι οι συνομιλίες οδήγησαν σε «μικρές θετικές εξελίξεις» όσον αφορά τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους. Δεν υπήρξε όμως κάποιο αποτέλεσμα που να βελτιώνει σημαντικά την κατάσταση.

Παράλληλα, ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα και ο Ρώσος ομόλογός του Σεργκέι Λαβρόφ συμφώνησαν να συναντηθούν κατά τη διάρκεια ενός φόρουμ διπλωματίας στην πόλη Αττάλεια, ανακοίνωσε σήμερα ο Τούρκος ομόλογός τους Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Ειδήσεις σήμερα:

Ουκρανία: - Σύζυγος Ζελένσκι: Πείτε στις ρωσίδες ότι οι γιοι τους σκοτώνουν παιδιά

Λάρισα: Του επιτέθηκε αγέλη αδέσποτων σκύλων

Πόλεμος στην Ουκρανία - Γιαννίτση στον ΑΝΤ1: η ρωσική κοινωνία είναι υπέρ της απόφασης Πούτιν (βίντεο)