Αθλητικά

Επί κοντώ – Ντουμπλάντις: Νέο παγκόσμιο ρεκόρ από τον “Ιπτάμενο Σουηδό”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τρίτο διαδοχικό παγκόσμιο ρεκόρ από τον 22χρονο Σουηδό που είναι ο κυρίαρχος στο κοντάρι.

Ο Σουηδός Αρμάντ Ντουπλάντις κατέρριψε το δικό του παγκόσμιο ρεκόρ στο άλμα επί κοντώ τη Δευτέρα (7/03) υπερβαίνοντας τα 6.19μ στην τρίτη του προσπάθεια στο μίτινγκ κλειστού του Βελιγραδίου.

Ο 22χρονος βελτίωσε τη δική του προηγούμενη κορυφαία επίδοση κατά ένα εκατοστό, όπως έκανε γνωστό η Παγκόσμια Ομοσπονδία.

Τον Φεβρουάριο του 2020 ο Ντουπλάντις είχε καταρρίψει την μέχρι τότε κορυφαία επίδοση του κόσμου που κατείχε ο Γάλλος Ρενό Λαβιλενί με 6.16μ, κάνοντας 6.17μ, ενώ στη συνέχεια «έσπασε» ξανά αυτό το ρεκόρ, μόλις μία εβδομάδα αργότερα, κατά ένα ακόμη εκατοστό.

Αφού έκανε το νέο ρεκόρ στο αγώνισμα τη Δευτέρα (7/03), ο νεαρός Σουηδός πανηγύρισε έξαλλα. Πλέον, ο Ολυμπιονίκης και πρωταθλητής Ευρώπης του άλματος επί κοντώ του 2018 είναι πανέτοιμος να ολοκληρώσει το σετ των χρυσών μεταλλίων του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Γιουτζίν του Όρεγκον τον ερχόμενο Ιούλιο.

Ειδήσεις σήμερα:

Ουκρανία: - Σύζυγος Ζελένσκι: Πείτε στις ρωσίδες ότι οι γιοι τους σκοτώνουν παιδιά

Ξυλόκαστρο: Σπίτι παραδόθηκε στις φλόγες (εικόνες)

Πόλεμος στην Ουκρανία - Γιαννίτση στον ΑΝΤ1: η ρωσική κοινωνία είναι υπέρ της απόφασης Πούτιν (βίντεο)