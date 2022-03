Αϊόβα: Έφηβοι θύματα πυροβολισμών έξω από λύκειο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νεκρός από πυρά έπεσε μαθητής έξω από σχολείο στην Αϊόβα. Οι ανακοινώσεις των Αρχών.

Έφηβος σκοτώθηκε χθες Δευτέρα και άλλοι δύο τραυματίστηκαν και βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση εξαιτίας πυρών μπροστά σε αμερικανικό λύκειο, ανακοίνωσε η αστυνομία, διευκρινίζοντας πως συνελήφθησαν «ύποπτοι».

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε περί τις 14:48 (τοπική ώρα· 22:48 ώρα Ελλάδας) μπροστά στο λύκειο Ιστ Χάι Σκούλ της Ντε Μόιν, στην Άιοβα (κεντρικές ΗΠΑ), σύμφωνα με ανακοίνωση εκπροσώπου της αστυνομίας.

Τρεις έφηβοι, τραυματισμένοι από σφαίρες, βρέθηκαν επιτόπου από τις δυνάμεις επιβολής της τάξης και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο. Το ένα από τα θύματα υπέκυψε στα τραύματά του· τα άλλα δύο δέχονται ιατρικές φροντίδες, κατά την αστυνομία.

«Τα πυρά φαίνεται πως προήλθαν από διερχόμενο όχημα», προστίθεται στην ανακοίνωση.

THREE GUNSHOT VICTIMS. All teenagers. Gunshots happened at 2:48pm. All three in critical condition. Happened right on school grounds. Gigantic crime scene at 13th and Buchanan. Shooting near East High School in Des Moines. pic.twitter.com/zHlR4mYofG