Λονδίνο: τρομακτική φωτιά σε πολυώροφο κτήριο (βίντεο)

Γυάλινο κτήριο τυλίχθηκε στις φλόγες. Φρίκη με τζάμια να πέφτουν από εκατοντάδες μέτρα.

Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει σε πολυώροφο κτίριο στο Λονδίνο, ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία.

Μια γυναίκα που είχε παγιδευτεί στον 17ο όροφο του κτιρίου διασώθηκε.

Για την κατάσβεση επιχείρησαν 125 πυροσβέστες με 15 οχήματα και οι κάτοικοι περιέγραψαν δραματικές στιγμές με γυαλιά να πέφτουν από ύψος εκατοντάδων μέτρων και τον καπνό να βγαίνει από τα παράθυρα του γυάλινου κτηρίου.

Από τη φωτιά καταστράφηκαν και τέσσερα οχήματα που ήταν στο σημείο, καθώς και ένας τηλεφωνικός θάλαμος.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν αδιευκρίνιστα, αλλά κατασβέστηκε όταν είχε φτάσει στον 18ο όροφο.

Σύμφωνα με κάτοικο του 20ου ορόφου, δεν ακούστηκε συναγερμός, παρά μόνο στο ισόγειο. Η ίδια ειδοποιήθηκε από φίλο της, που περνούσε από το σημείο, ο οποίος της τηλεφώνησε όταν είδε τους καπνούς.

