Ημέρα της Γυναίκας - doodle: Αφιερωμένο σε όλες τις γυναίκες

Η Google με ένα κινούμενο slideshow μας μεταφέρει στην καθημερινότητα των γυναικών σε διαφορετικούς πολιτισμούς.

Το σημερινό animated Doodle είναι ένα άλμπουμ που μας μεταφέρει σε διαφορετικά μέρη του πλανήτη για να πάρουμε μια γεύση από την καθημερινότητα γυναικών σε διαφορετικούς πολιτισμούς.

Στο animation, που δημιούργησε η Google με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, φαίνεται μια μητέρα που εργάζεται από το σπίτι, μια αγρότισσα, μια σχεδιάστρια μόδας αλλά ακόμη και μια γυναίκα μηχανικό αυτοκινήτων.

Ο Thoka Maer που φιλοτέχνησε το σημερινό Doodle εξήγησε ότι εμπνεύστηκε από την πανδημία και πως τα τελευταία χρόνια ήταν δύσκολα για όλους, αλλά ειδικά για τις γυναίκες.

«Συνήθως τιμάμε τις γυναίκες και τα απίστευτα επιτεύγματά του στο παρελθόν και το παρόν και εμπνέουμε τις νέες γυναίκες να κάνουν μεγάλα όνειρα. Η πραγματικότητα των τελευταίων δύο χρόνων έχει αναγκάσει τις γυναίκες να αλλάξουν τον προσανατολισμό τους, να προσαρμόσουν τις προτεραιότητές τους και να κάνουν θυσίες για να είναι στο πλευρό όσων τις χρειάζονται», τόνισε χαρακτηριστικά.

